El Gobierno explora "fórmulas" para "dilatar el fin" de las calificaciones de VPO "de una manera más estable"

Archivo - La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, en una imagen de archivo - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, ha afirmado que "estamos explorando fórmulas para ver si, de una manera más estable, conseguimos dilatar las prórrogas o dilatar el fin de la calificación de vivienda protegida".

Así se ha pronunciado este jueves, en respuesta a una pregunta oral formulada en el pleno parlamentario por EH Bildu sobre "la posible venta de viviendas" en régimen de alquiler por parte de la empresa Testa Residencial.

Alfaro ha explicado que en el departamento son "conocedores" de las intenciones de esta empresa, financiada por un "fondo buitre", y que "ya en otoño del 2023, nada más llegar al departamento, y por ser conocedora con anterioridad de la situación que estaban viviendo estas familias, mantuve una primera reunión con los responsables en España del fondo estadounidense".

En aquella reunión, según ha señalado, "me trasladaron su intención clara de proceder a la venta de estas 507 viviendas que tienen en nuestra comunidad". "A lo largo de esta legislatura, he mantenido tres reuniones con el fondo estadounidense, las he llevado yo personalmente, con lo que soy conocedora tanto de la situación como de las intenciones de un fondo que se hizo con un paquete de viviendas en Navarra para alquiler social, cuyas calificaciones ya han finalizado en las ocho promociones de las que se componía", ha apuntado.

Promociones "que fueron financiadas con fondos públicos de todos los navarros y navarras y que han acabado siendo libres y gestionadas desde despachos de Nueva York". "Esta es la prioridad nacional de pega, la de en lugar de defender los intereses de los navarros y navarras, defender las cuentas de resultados de un fondo especulador estadounidense", ha criticado.

Según Alfaro, "todas estas promociones fueron perdiendo su calificación ya desde el año 2017, gracias a las políticas de la derecha". "Todo esto deriva de la política de la derecha, del pan para hoy y hambre para mañana que ejercían", ha manifestado, tras criticar que sea "dinero público de navarros y navarras para promociones de alquiler social que acaba en los balances de resultados de despachos en Nueva York".

"En cualquier caso, a día de hoy, casi tres años después de la primera reunión, las 507 viviendas siguen alquiladas, 219 de ellas con prórrogas de calificación de vivienda protegida en alquiler, donde los inquilinos reciben nuestras ayudas a arrendatarios y arrendatarias, y hay otra parte que percibe ayudas a través del programa David, un programa de ayuda a familias o a las personas más vulnerables", ha manifestado.

Ha añadido Alfaro que "este es el camino sobre el que seguimos insistiendo y seguiremos insistiendo, que es el de continuar con las prórrogas de calificación de vivienda protegida y con el alquiler a precios asequibles".

Según ha trasladado, "el primer fin de calificación se produjo en el año 2017, es decir, hace nueve años, y la última finalizó en mayo de 2023". "Y hasta la fecha, en contra de las posiciones de la derecha, han sido responsables progresistas, y ha sido el arco progresista el que ha conseguido sucesivamente prorrogar estos alquileres protegidos y, en definitiva, mantenerlos", ha dicho.

Alfaro ha añadido que aquellos inquilinos que están en zona de mercado tensionado, "es decir, en este caso, la totalidad de las viviendas, pueden acudir a nuestro servicio de mediación para asesorarse, para pedir una prórroga de tres años, que está contemplada en la ley". "Y en esta línea vamos a seguir trabajando, también muy conscientes de las dificultades que tenemos por el marco normativo que existe y por ser escasas las herramientas a las que nos podemos acoger", ha manifestado.

En cuanto a "cuánto crédito sería necesario para revertir todas estas políticas dañinas y perjudiciales que nos dejó de herencia UPN, es decir, revertir ese parque público de viviendas que ahora mismo está en manos libres, supondría al menos doblar el actual presupuesto de la Dirección General de Vivienda, algo que desde luego me parecería un acierto y por el que vamos a trabajar".

En concreto, "solo" la operación relativa a esta empresa "supondría un desembolso de entre 50 y 100 millones de euros". Y "aunque parecen cantidades muy alejadas, no las digo al azar, porque 50 millones de euros es la valoración económica de la operación que han hecho los técnicos de nuestra Asamblea Pública de Vivienda, Nasuvinsa, y 100 millones de euros, es decir, el doble", es lo que considera la empresa "que valen estas viviendas en base a sus criterios".

"En cualquier caso, los cálculos ya los estamos haciendo, pero tiene que haber un cambio de paradigma, tanto político y en consecuencia presupuestario, como también social, en las políticas de vivienda", ha manifestado.

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Mikel Zabaleta ha criticado que el "fondo buitre" quiere "especular con viviendas construidas con dinero público". "Esa hipotética operación afectaría a cientos de personas aquí en Navarra. Y todo ello en un contexto de creciente dificultad de acceso a la vivienda en el mercado libre", ha subrayado, tras remarcar que "hacen negocio con la necesidad de la gente". Según ha indicado, "detrás de todas estas cifras" hay "personas con nombres y apellidos", y "con estos anuncios están amenazando gravemente los proyectos vitales de miles de personas".