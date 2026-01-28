El Gobierno foral, sobre la ampliación de El Sadar: "Seremos facilitadores, pero siempre que se garantice la seguridad"

Javier Remírez, portavoz del Gobierno de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha manifestado este miércoles, sobre la petición que ha formalizado el Club Atlético Osasuna para la ampliación del estadio de El Sadar, que "vamos a ser siempre el elemento facilitador de cualquier decisión, pero siempre que se preserve y esté garantizada la seguridad de las personas que acuden a eventos tan numerosos como puede ser un partido en El Sadar".

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Javier Remírez ha querido "dejar claro el perímetro competencial" y ha explicado que "estamos hablando de una licencia que es de competencia municipal, en este caso del Ayuntamiento de Pamplona, en la que el Gobierno de Navarra hace un complemento a través de un informe en materia de protección civil". "No es una licencia que otorga al Gobierno de Navarra, sino que un informe del Gobierno de Navarra es necesario para complementar esa decisión que es estrictamente municipal. Por tanto, voy a ser respetuoso con el ámbito competencial del Ayuntamiento de Pamplona al respecto", ha indicado.

A continuación, Remírez ha señalado que, "en el ámbito de nuestras competencias en materia de protección civil", desde el Gobierno de Navarra "siempre pondremos por delante la seguridad de la ciudadanía, y en este caso, la seguridad de los espectadores que acuden a un evento numerosísimo como es cualquier partido del Club Atlético Osasuna". "A partir de aquí, diálogo abierto para buscar la mejor solución posible", ha indicado.

Preguntado sobre si el aumento de 24 segundos en la evacuación que prevé el informe de Osasuna es asumible, Remírez ha señalado que "es una cuestión que ahora mismo se está trabajando en el ámbito técnico". Se empezará a tramitar ese expediente y, por tanto, el Gobierno de Navarra marcará su posición basada en decisiones exclusivamente técnicas y siempre poniendo por delante la seguridad de las personas cuando corresponda, en un trámite que es municipal y en el que marca los tiempos el Ayuntamiento de Pamplona", ha indicado.

Preguntado sobre si Protección Civil daría el visto bueno en caso de que se cumpla la normativa de la UEFA, Remírez ha señalado que "es un trabajo técnico, no es una decisión política, por lo tanto, no puedo anticipar una respuesta que es eminentemente técnica desde mi posición política". "Sería profundamente irresponsable por mi parte. Facilitaremos siempre que se cumpla la normativa y la protección de las personas", ha señalado.