El Gobierno foral anuncia su "apuesta firme" al impulso del sector aeroespacial en Navarra

El consejero Irujo participa en una jornada sobre el sector aeronáutico. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno foral, Mikel Irujo, ha anunciado este viernes la apuesta del Ejecutivo navarro por el sector aeroespacial, antes del comienzo de la jornada de trabajo para el desarrollo de la estrategia integral al sector aeroespacial en Navarra. Se trata de un sector con un crecimiento exponencial que ya factura en la Comunidad foral 300 millones de euros y da empleo a más 1.000 personas.

En palabras del consejero Irujo, "después de más de cuatro años de trabajo, hoy vamos a presentar la apuesta firme del Gobierno de Navarra, junto con la industria, la tecnología, la formación y todo el ecosistema industrial navarro al impulso al desarrollo del sector aeroespacial".

El consejero también ha destacado "la respuesta clara del tejido empresarial de la Comunidad foral a la iniciativa, ya que hay empresas tractoras dispuestas a empujar la creación de un auténtico tejido del sector aeroespacial". "Hoy anunciamos aquí el análisis de implementación al sector", ha dicho.

Este nuevo impulso al sector aeroespacial es parte de la reflexión estratégica sobre el nuevo rumbo de la diversificación del motor de la economía de la Comunidad foral. En los próximos meses será parte del nuevo planteamiento reflexivo de la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra S4.

EL PLAN DE ACCIÓN DE IMPULSO DEL SECTOR AEROESPACIAL

El análisis del apoyo al sector aeroespacial tiene como objetivo la creación de un Plan de Acción de Impulso al sector en Navarra que se plasmará en medida concretas a partir del 2027, ha informado el Ejecutivo. Algunos de las acciones que el Gobierno ya incluye son establecer un espacio de colaboración entre empresas y Administración que facilite el intercambio de conocimiento para abordar oportunidades y definir objetivos comunes; desarrollar un plan estratégico para favorecer el crecimiento en número, tamaño y negocio de las compañías, así como alianzas estratégicas, mediante la constitución de una 'mesa de industria aeroespacial'.

También, la elaboración de un nuevo informe del sector en 2026 para definir líneas de trabajo a lo largo del 2026 y presupuestos del 2027, con el objetivo de dotar de un programa de impulso de inversión a PYMEs y de competitividad, con una asignación de 15 millones anuales; apoyo continuado a la I+D+i para la inclusión del sector aeroespacial en las líneas de I+d, tanto para proyectos colaborativos como estratégicos, dotadas de unos 35 millones anuales en colaboración con el centro tecnológico NAITEC; el impulso del emprendimiento tecnológico, la formación especializada y la captación de talento a través de la sociedad pública CEIN; o las líneas de financiación por parte de Sodena y puesta a disposición de canales de financiación de hasta 40 millones en el marco de los Fondos Arraigo, ya disponibles.

Igualmente se contempla dar visibilidad local y externa al sector para expandir sus proyectos a otras industrias con capacidades complementarias; la creación de una ventanilla única para las empresas, por medio de la sociedad pública Sodena; el análisis con el sector de las necesidades de formación y capacitación; promover la mejora del acceso al mercado mediante acciones individuales y colaborativas orientadas desde el diagnóstico hasta la aceleración comercial con el objetivo de posible encaje de empresas del sector en los servicios e iniciativas del Plan Internacional de Navarra, como por ejemplo apoyo a pymes a asistencia a ferias internacionales, mentorías, consultoría estratégica o impulso comercial; el alineamiento con programas estatales y europeos; y el apoyo a pymes a la consecución de certificaciones específicas como EN 9100 y otras vinculadas a clientes y procesos.

Concretamente, el Gobierno de Navarra ha explicado que ha visto oportunidades en empresas que fabrican productos y componentes de los sectores de automoción y energía, cuyas capacidades industriales pueden evolucionar para dar servicio al sector aeronáutico. "Sin embargo, siendo un sector muy exigente, no sólo se trata de conocer oportunidades en productos y piezas, sino entender los requisitos que tiene el sector aeronáutico, especialmente en aspectos de calidad, seguridad, materiales, entre otros, además del conocimiento de mercado", ha añadido.