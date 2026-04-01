El Gobierno foral aprueba una bajada del IVA en combustibles y electricidad y del impuesto de producción eléctrica

Archivo - El consejero de Economía y Hacienda de Navarra, José Luis Arasti. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado este miércoles el decreto foral legislativo de armonización tributaria que recoge una batería de medidas fiscales orientadas a paliar los efectos de la guerra en Irán. Entre ellas, una bajada del IVA del 21 al 10% a combustibles, electricidad o gas hasta el próximo 30 de junio o una reducción del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica.

Así lo ha presentado en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, quien ha destacado que el conjunto de medidas fiscales "supondrán un ahorro fiscal para los contribuyentes navarros por encima de los 37 millones de euros". Ha destacado que se trata de una batería de medidas "potente, muy técnica, muy quirúrgica" que "va a ser muy útil para afrontar estos primeros efectos" de la guerra en Irán en las empresas, los autónomos y la ciudadanía.

El decreto aprobado contempla la bajada del IVA del 21 al 10% en cuanto a combustibles, electricidad o gas hasta el próximo 30 de junio, con un impacto de 9,3 millones. También una bajada del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica del 10% desde el primer trimestre del año y del 100% durante el segundo trimestre, con un impacto estimado de 8,4 millones de euros.

A ello ha añadido la reducción hasta el 30 de junio del tipo de gravamen del impuesto de electricidad que pasa de 5,1% al 0,5%, con un impacto previsto de 6,5 millones.

Finalmente, el decreto incluye una bajada de tipos en el impuesto de hidrocarburos, con reducciones de 11,4 céntimos por litro en la gasolina, 4,9 céntimos en el diésel o 7,6 céntimos en el gasóleo B. El impacto previsto es de 13 millones.

Con respecto a las medidas aprobadas por el Estado el pasado 20 de marzo, Arasti ha destacado que hay algunas que en Navarra "ya se están aplicando" como son la deducción en IRPF e impuesto sobre sociedades para vehículos eléctricos y sistemas de recarga, así como por inversión en instalaciones de energías renovables, "que suponen anualmente casi 20,5 millones de euros".

El consejero ha resaltado, además, que el Real Decreto Ley contiene una batería de ayudas "de las cuales se van a beneficiar las empresas y los ciudadanos navarros", algunas de las cuales las va a gestionar directamente el Gobierno de Navarra, dos por parte de la Hacienda Foral y otra por parte del Departamento de Cohesión Territorial, con un impacto estimado de 10 millones de euros.

Se trata de las ayudas para sufragar el precio del gasóleo consumido por productos agrarios y por transportistas con derecho a devolución del gasóleo profesional, así como ayudas para el resto de transportistas. A ellas se suman otras ayudas contempladas en el Real Decreto Ley como ayudas para colectivos vulnerables y la industria, ayudas para incrementar la adquisición de vehículos eléctricos o por el incremento de costes de fertilizantes de los agricultores.

Además, Arasti ha adelantado que la semana que viene se aprobará un "aplazamiento excepcional" de las deudas tributarias del pago fraccionado a cuenta del IRPF y del IVA del primer trimestre de 2026 o de la declaración del mes de marzo.

El consejero ha señalado que el Gobierno de Navarra trabaja en cuanto a los efectos de la guerra en Irán con una estrategia "a corto, medio y largo plazo". A corto plazo, ha indicado, con las medidas aprobadas este miércoles. A medio plazo, ha destacado, el Ejecutivo estará "muy atento a la realidad del conflicto" por si fuera necesario impulsar nuevas medidas. Igualmente, ha avanzado que, antes del 30 de junio, se convocará una reunión del Consejo Económico y Social (CES) para analizar las medidas aplicadas y la necesidad de ampliarlas o aprobar nuevas.

Por otro lado, después de Semana Santa se reunirá la mesa de fiscalidad, en la que se tratarán las propuestas del Gobierno foral y sus socios de cara a la próxima ley de medidas tributarias.