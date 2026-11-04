El Gobierno foral aprueba un nuevo Plan de Acción contra la violencia hacia las mujeres para el período 2026-2030

Archivo - El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública, Javier Remírez, en la rueda de prensa - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de este miércoles, el II Plan de Acción contra la violencia hacia las mujeres para el período 2026-2030, que contempla 12 ámbitos de actuación especializada y pone el foco en las violencias sexuales y la violencia digital, "como desafíos que han adquirido especial relevancia en los últimos años". Pretende también aumentar el apoyo a mujeres víctimas de violencia de género con situaciones agravadas por otro tipo de discriminaciones por razón de discapacidad, origen migratorio, edad o situación socioeconómica, así como combatir los discursos negacionistas.

El documento "refuerza y amplía" las políticas públicas que vienen aplicándose en Navarra para prevenir, detectar y combatir todas las formas de violencia contra las mujeres. El objetivo es garantizar la protección, atención y reparación integral de las víctimas y supervivientes, en cumplimiento de la ley foral, para actuar contra la violencia hacia las mujeres, según ha destacado en la rueda de prensa posterior a la sesión de gobierno el vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Ejecutivo foral, Javier Remírez.

El nuevo plan de acción es fruto de un proceso de trabajo y contraste impulsado por el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), que ha implicado a las direcciones y servicios del Gobierno de Navarra y ha contado también con la participación de mujeres víctimas y supervivientes a través de los recursos especializados, la consulta al Consejo Navarro de Igualdad y un periodo de información pública.

Todas estas instancias han consensuado "la necesidad de reforzar actuaciones frente a las violencias sexuales, la violencia digital, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados y otras manifestaciones de violencia reconocidas en la normativa vigente".

La nueva hoja de ruta pone especial atención en combatir la violencia hacia chicas adolescentes y niñas ejercida o facilitada mediante las tecnologías, las plataformas digitales y las redes sociales. Integra además entre sus ámbitos de actuación, ha explicado, la violencia vicaria, un tipo de violencia de género en la que el agresor utiliza a los hijos u otros seres queridos con el objetivo de provocar un daño psicológico o emocional profundo a la víctima.

Otro de los avances es el refuerzo del enfoque interseccional, que reconoce que las mujeres no constituyen un grupo homogéneo y que determinadas circunstancias -como la discapacidad, el origen, la edad, la situación migratoria o la situación socioeconómica- pueden generar discriminaciones múltiples y mayores dificultades para acceder a la protección y ejercer sus derechos. El plan también identifica como "desafío" el "discurso negacionista de la violencia contra las mujeres, que invisibiliza la magnitud de este problema y su carácter estructural". Frente a esta tendencia, el Gobierno de Navarra apuesta por "fortalecer la sensibilización social y las actuaciones sustentadas en datos y conocimiento científico".

DOCE ÁMBITOS SECTORIALES Y CUATRO EJES PARA UNA RESPUESTA INTEGRAL

El II Plan de Acción contra la violencia hacia las mujeres supone, ha indicado el Ejecutivo, "un nuevo avance en la consolidación de una política pública transversal, que implica a los distintos departamentos del Ejecutivo foral y amplía la intervención a doce ámbitos sectoriales: cultura; deporte y actividad física; derechos sociales; educación y universidad; empleo; igualdad entre mujeres y hombres; interior; justicia; juventud; políticas migratorias; salud y vivienda".

El documento contempla una batería de actuaciones en torno a cuatro ejes estratégicos, centrados en la sensibilización social, la prevención integral y la generación de conocimiento científico que permita comprender y visibilizar las múltiples manifestaciones de violencia contra las mujeres y su impacto diferenciado en Navarra; la detección de casos, protección, atención y reparación de las víctimas; la formación de los profesionales de la Administración foral implicados en la atención a estas mujeres; y la mejora de la respuesta coordinada de las diferentes instituciones y organismos implicados.

El objetivo es "impulsar la transformación social necesaria para avanzar hacia una sociedad libre de violencia machista, reforzar la coeducación y generar conocimiento a través de la investigación, los datos y la evaluación de las políticas públicas". Se promoverá también la implicación activa de los hombres y del conjunto de la ciudadanía, partiendo de la premisa de que "la violencia contra las mujeres no podrá ser eliminada sin una transformación de las relaciones de poder que los hombres establecen sobre las mujeres ni sin su movilización consciente frente a las desigualdades y el reconocimiento de las mujeres como iguales".

El Gobierno de Navarra busca también mejorar la detección temprana y garantizar una atención integral, especializada y accesible. El objetivo es asegurar la protección de las víctimas y supervivientes, facilitar su acceso a la justicia y favorecer su recuperación y autonomía mediante el acceso a una vivienda adecuada, un empleo digno y recursos de apoyo, ha indicado el Ejecutivo.

Este II Plan de Acción contempla además la especialización y actualización de los profesionales de la Administración foral que intervienen en la prevención, detección, protección, atención y reparación de la violencia contra las mujeres, mediante un itinerario formativo continuo. Para ello, se considera necesario desarrollar un itinerario formativo que permita una oferta de aprendizaje diversa, continua y de carácter obligatorio, con contenidos básicos, especializados y sectoriales, con especial atención a los y las profesionales que ejercen en los ámbitos de salud, policial, social, jurídico y judicial, educación o empleo.

En cuanto a coordinación de la respuesta, el Ejecutivo foral apuesta por "fortalecer la colaboración entre los departamentos del Gobierno de Navarra y el resto de instituciones implicadas, mejorar los protocolos y procedimientos de actuación y garantizar una respuesta pública coherente, eficaz y coordinada".

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS Y SUPERVIVIENTES

El Ejecutivo ha explicado que el II Plan de Acción sitúa en el centro de todas las actuaciones a las mujeres víctimas y supervivientes, así como a sus hijos, "desde un enfoque de derechos humanos, igualdad y no discriminación". Busca garantizar una atención integral que evite la revictimización, respete los procesos individuales de recuperación y promueva la autonomía, la libertad y el empoderamiento de las mujeres.

Entre sus principios rectores figuran también la equidad territorial, la accesibilidad universal, la participación de las mujeres y sus organizaciones en el diseño y evaluación de las políticas públicas y la garantía presupuestaria para desarrollar los compromisos adquiridos.

El Plan de Acción aprobado hoy establece un sistema de gestión y evaluación que permitirá realizar el seguimiento de las actuaciones, medir los resultados y valorar el impacto de las políticas públicas durante el periodo 2026-2030. Para ello, incorpora un mapa de indicadores de impacto vinculado a los cuatro ejes estratégicos y a la gobernanza del plan, así como mecanismos de coordinación y rendición de cuentas.