El Gobierno foral celebra la regularización de migrantes, que beneficiará a unas 10.000 personas en Navarra

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha valorado de manera "positiva" el anuncio hecho por el Gobierno de España sobre el proceso de regularización de personas migrantes, que beneficiará a unos 10.000 personas en la Comunidad foral.

"Es una noticia que consideramos muy positiva porque va a afectar a miles de navarros y navarras nacidas en el extranjero para que puedan fortalecer derechos, para que puedan acceder a permisos de residencia y permisos de trabajo, que no sólo les van a beneficiar a ellos y a ellas, sino a la sociedad en su conjunto, tanto en términos sociales de integración como también a nivel socioeconómico", ha señalado Javier Remírez en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno.

Según datos del Ejecutivo y también de entidades del tercer sector, "esta decisión afectaría a 10.000 navarros y navarras que ya son usuarios de los servicios públicos de la Comunidad foral, pero que ahora no solo pasan a ser usuarios, sino que van a ser contribuyentes netos a través de las cotizaciones, a través de las declaraciones de impuestos de IRPF a nuestra economía", en palabras del portavoz del Gobierno.

Javier Remírez ha afirmado que "estamos trabajando por la dignidad de las personas y por tanto estamos alineados con esta decisión que no solo repercute en la dignidad de las personas, sino que también beneficia al tejido socioeconómico de la Comunidad foral en un contexto en el que hay más necesidades de personal, como el sector agroalimentario, donde estas personas pueden constibuir mucho más".

Además, ha señalado que ya se ha establecido una "interlocución" entre la vicepresidente tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y su equipo. "Navarra, siendo todo lo que es la gestión del procedimiento una competencia del Estado, Navarra pone a disposición del Gobierno de España todos sus recursos para facilitar todo este trámite que, de hecho, ya está siendo informado por parte de los primeros puntos de atención a las personas migrantes del Gobierno de Navarra acerca de las futuras actuaciones que se tengan que dar para que este proceso se lleve adelante", ha indicado.