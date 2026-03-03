El Gobierno foral y la CEN analizan el impacto del alza del precio del gas en la industria navarra

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, y el presidente de la Confederación Empresarial Navarra (CEN), Manuel Piquer - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, y el presidente de la Confederación Empresarial Navarra (CEN), Manuel Piquer, han mantenido un encuentro de trabajo este martes para "evaluar la situación del sector industrial tras el reciente repunte de los precios del gas en Europa como consecuencia de la guerra en Oriente Medio".

Durante la reunión, ambos han coincidido en "la necesidad de monitorizar estrechamente la competitividad de las empresas navarras frente a esta inestabilidad energética", una situación "que recuerda a la vivida con la guerra de Ucrania en 2022", ha señalado Irujo.

Para ello, han acordado seguir con la ronda de contactos "inmediata" con las compañías gran consumidoras y electrointensivas de la Comunidad foral.

Para ambos, "este proceso busca identificar necesidades urgentes de liquidez si sigue esta escalada de precios y estudiar medidas que eviten paradas en la producción, reforzando paralelamente el apoyo a la eficiencia energética".

Con esta alianza, Ejecutivo y la CEN pretenden "anticiparse a posibles crisis operativas en sectores estratégicos, garantizando la resiliencia del tejido industrial navarro en el complejo escenario energético actual".