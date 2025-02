Gobierno foral, CEN, UGT y CCOO firman el Plan de Empleo 25-28, con 552 millones y medidas en igualdad o siniestralidad

PAMPLONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, el presidente de la Confederación Empresarial Navarra (CEN), Manuel Piquer, el secretario general de UGT, Jesús Santos, y el secretario de Acción Sindical de CCOO de Navarra, Alfredo Sanz, han firmado este martes el Plan de Empleo 25-28, que financiará con 552,7 millones de euros un total de 387 medidas centradas en 5 ejes: siniestralidad y prevención de riesgos laborales, igualdad de oportunidades, competitividad, relaciones laborales y calidad de empleo, y Políticas Activas de Empleo (PAES).

La inversión será de 132,96 millones este año; 135,92 millones en 2026; 140,63 en 2027 y 143,24 en 2028. Por áreas, la mayor parte del presupuesto del plan, 276,18 millones, será para el fomento de la competitividad y el crecimiento de las pymes. En segundo lugar, el área con mayor presupuesto son las Políticas Activas de Empleo, con 269,1 millones. Por otro lado, la inversión en acciones para atajar la siniestralidad será de 4,8 millones y se destinarán otros 2,7 millones a la transversalidad de género y las relaciones laborales.

En el acto de firma del plan, Chivite ha destacado que el documento se ha rubricado en un momento en el que Navarra "está bien posicionada", pero en el marco de una situación mundial "a la que no somos ajenos" y que genera "incertidumbres". "Como Gobierno, y sin perder de vista lo que ocurra en otros ámbitos, vamos a seguir trabajando en la modernización y diversificación industrial, en el impulso al ecosistema de talento, innovación y soporte público desde un entorno institucional favorable, y de la mano de todos los agentes comprometidos e implicados en el progreso y la prosperidad de Navarra, como los firmantes de este Plan de Empleo", ha dicho.

Por su parte, Piquer ha destacado que "estamos muy satisfechos, muy contentos". "Para nosotros, alcanzar acuerdos en materias tan sensibles como las que contiene el Plan de Empleo es fundamental", ha subrayado, tras remarcar que dicho acuerdo "contiene aspectos fundamentales que desde la CEN hemos trasladado", fechas "ciertas" y un presupuesto "importante". Piquer, que ha afirmado que "estamos preocupados por la situación europea" y por "la crisis geopolítica" entre EEUU y otros mercados, ha subrayado que "estamos ante una gran incertidumbre que nos va a obligar" a "hacer cambios" en función "de las circunstancias que se vayan planteando".

Desde UGT, Jesús Santos ha querido poner en valor "el acuerdo en sí mismo, lo que significa un acuerdo en nuestra comunidad", donde los acuerdos en materia de empleo "son históricos". "Hubo un lapso de tiempo donde no tuvimos plan de empleo, donde Navarra lo notó", ha subrayado, tras apuntar que al año pasado se contaba con fondos europeos, por lo que el tema presupuestario "era más fácil". Según ha comentado, el momento en el que se empezó a negociar este acuerdo "no tiene nada que ver" con el contexto global actual, y aunque los datos de Navarra "están bien", a "nadie se le pasa que esto no pinta bien".

Finalmente, Alfredo Sanz ha remarcado que el plan firmado este martes "nos satisface porque recoge prácticamente todas las propuestas que CCOO ha llevado a la mesa de negociación". "No se puede conseguir todo, pero en su inmensa mayoría vienen reflejadas", ha subrayado, tras añadir que para el sindicato había dos pilares "fundamentales": la siniestralidad laboral y las brechas de género.

5 ÁREAS ESTRATÉGICAS Y 387 MEDIDAS

El documento contiene más recursos para la inversión y competitividad de las empresas; se mejora el alcance de estas ayudas para llegar "al mayor número posible" de empresas, especialmente las pymes, pero también las grandes empresas. Sobre las relaciones laborales, establece un área de trabajo con el objetivo de reducir las ausencias al trabajo por incapacidad temporal o por contingencia común, una cuestión "con especial incidencia" dentro del sector industrial.

En materia de Políticas Activas de Empleo, recoge varias novedades, como el impulso el Centro de Orientación y Emprendimiento del Servicio Navarro de Empleo; la elaboración de un plan de comunicación específico para ofrecer "más y mejores servicios a las empresas"; el refuerzo de la evaluación y la digitalización en las Políticas Activas de Empleo; la integración de los objetivos estratégicos con los servicios garantizados en la nueva Ley de Empleo, donde el trabajo con empresas adquiere más protagonismo; y el impulso de políticas para colectivos prioritarios: mujeres, jóvenes, parados de larga duración, migrantes, mayores de 50 años, personas en situación o riesgo de exclusión social, o personas con discapacidad.

Destacan desde el Gobierno el refuerzo del apoyo al trabajo autónomo, creando una nueva ayuda a partir de 2026 para la contratación de la primera persona empleada. En total se destinarán 16,7 millones de euros hasta 2028.

El plan prevé reducir la siniestralidad laboral al menos un 20%, con medidas de prevención en la empresa, en el ámbito sindical, educativo y social. Se refuerza el delegado territorial de prevención, se pondrá el foco en las empresas con mayores índices de siniestralidad y se trabajará para reducir los accidentes in itinere al menos un 20% impulsando, entre otras medidas, un proyecto piloto de ayudas al desarrollo de planes de movilidad en empresas.

Por otro lado, se incluye como novedad la incorporación de la figura de agente de igualdad, para facilitar la negociación de planes de igualdad. Además, se recoge la puesta en marcha de una encuesta sobre el uso del tiempo para poder abordar y trabajar la brecha de los cuidados y acciones para estudiar la igualdad en el empleo dentro del colectivo LGTBI.

LOS COMPROMISOS

El Plan reúne compromisos de carácter general con una dotación presupuestaria "suficiente a lo largo del desarrollo de todo el plan"; un compromiso de ejecución de los acuerdos adoptados; un compromiso de evaluación y seguimiento e impacto de todas las medidas; y de gobernanza compartida.

También incluye un "compromiso más concreto" vinculado al desarrollo de infraestructuras como el Canal de Navarra, TAV, aeropuerto y su apertura internacional o red de carreteras. Además, se incluye una línea estratégica de trabajo sobre estos elementos directos para la mejora de la competitividad de las empresas.

Asimismo, tiene como ejes transversales la cohesión territorial y la cohesión social, y el acompasar el triple reto; demográfico, digital y verde. Además, recoge las medidas pendientes de ejecutar total o parcialmente del anterior plan, como la creación del observatorio de negociación colectiva; el diseño de un plan de movilidad en Navarra a través de una mesa interdepartamental; la creación de una red de recursos de empleo para mujeres víctimas de violencia de género; un proyecto para la simplificación administrativa, especialmente para pymes; o la creación de una cátedra de prevención de riesgos laborales.

UNA EJECUCIÓN DEL 94% EN EL PLAN ANTERIOR

El anterior Plan de Empleo deja un nivel de ejecución económica del 94%, habiéndose destinado más de 600 millones de euros a políticas de empleo. De las 394 medidas vinculadas al empleo, se han finalizado 92 de ellas y se han puesto en marcha otras 261, que continuaban abiertas en el momento de hacer la evaluación. El 6% de las acciones, 24, no pudieron ser ejecutadas, "si bien se han tenido en cuenta en el diseño del nuevo plan".

Un total de 5.579 empresas se vieron beneficiadas de las ayudas económicas a empresas para paliar situaciones de crisis, a las que se destinaron casi 78 millones. El informe de evaluación destaca el alcance de las acciones relacionadas con salud laboral y relaciones laborales, como la figura de delegado territorial de prevención, que visitó 240 empresas; la adaptación de equipos y lugares de trabajo, que benefició a 171 empresas; o los proyectos para la "dignificación" del sector de cuidados, en los que se invirtieron 69 millones.