El Gobierno foral consolida como servicio público la atención a familias en procesos de reagrupación y duelo migratorio

La vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, presenta el Servicio de Reagrupación Familiar y Duelo Migratorio como servicio propio del Gobierno de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha consolidado este año el Servicio de Reagrupación Familiar y Duelo Migratorio (SERFAM) como un servicio público de la Dirección General de Políticas Migratorias, tras varios años de desarrollo mediante la colaboración con la Asociación SEI Elkartea, que en 2025 acompañó a 376 familias y más de 1.100 personas mediante este servicio.

La vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha afirmado que "este era un paso necesario para convertir en una responsabilidad pública y estable algo que durante años ha demostrado ser imprescindible para muchas familias navarras".

Begoña Alfaro, acompañada por la coordinadora técnica del SERFAM, Oskia Azcárate, y Paola Andrea Monsalve y Valerine Andrea Yatacue, familia que ha sido acompañada por este servicio, ha subrayado que "migrar no termina cuando una persona cruza una frontera; muchas veces significa dejar atrás a hijas e hijos, parejas, madres, padres y toda una vida". "Y reencontrarse años después tampoco significa simplemente volver a estar juntos, porque hay vínculos que reconstruir, duelos que elaborar y familias que necesitan volver a reconocerse", ha señalado.

Así, el SERFAM está dirigido principalmente a familias inmersas en procesos de reagrupación familiar y presta acompañamiento antes, durante y después del reencuentro. Su objetivo es facilitar la revinculación y reestructuración familiar, prevenir situaciones de daño o desprotección, y favorecer la inclusión y el sentimiento de pertenencia tanto a la propia familia como a la comunidad de acogida.

Debido a su magnitud y a los "buenos resultados" obtenidos, la Dirección General de Políticas Migratorias ha asumido el SERFAM dentro de su cartera de servicios, cuya prestación ha licitado este año por un importe de adjudicación de 983.297,80 euros, IVA excluido, para un periodo de cuatro años, resultando la Asociación SEI Elkartea la adjudicataria.

Durante 2025, el SERFAM acompañó a 376 familias, con un total de más de 1.100 personas beneficiarias y, de enero a junio de 2026, otras 205 familias han participado ya en los itinerarios de acompañamiento.

A esto se suma el trabajo preventivo realizado con más de un centenar de familias en la denominada fase de 'pre-encuentro', que permite preparar a la familia que reside en Navarra antes de que se produzca la llegada de sus hijos e hijas y anticiparse a las dificultades que puedan aparecer durante el posterior proceso de convivencia y adaptación.

El proceso de reagrupación familiar puede producirse después de años de separación. Por ello, el trabajo del servicio parte de que el reencuentro no supone recuperar automáticamente las relaciones familiares previas a la migración y de que, durante este periodo, pueden haberse producido cambios en los roles familiares, expectativas diferentes, nuevas relaciones y duelos.

En este sentido, el SERFAM trabaja para prevenir situaciones de desintegración y ruptura familiar, favorecer que niñas, niños y adolescentes permanezcan dentro de su entorno familiar, prevenir el abandono escolar y el aislamiento social, y facilitar su incorporación al centro educativo y a la comunidad.

Oskia Azcárate ha destacado que el hecho de que "el SERFAM pase a ser hoy un servicio de titularidad pública significa que Navarra reconoce que el duelo migratorio y la reestructuración familiar no son asuntos privados de cada hogar, sino una prioridad social comunitaria". "Significa garantizar estabilidad, profesionalidad y derecho de acceso a todas las familias que lo necesiten, vivan en donde vivan", ha señalado Azcárate, para quien "esta adjudicación es una responsabilidad que se asume con profunda confianza, rigor e ilusión".

El nuevo marco refuerza además el carácter integral e itinerante del servicio, cuyo ámbito de actuación comprende toda Navarra, siendo un 20% de los casos atendidos de fuera de Pamplona.

La atención, además, corre a cargo de un equipo multidisciplinar especializado en terapia familiar, intervención socioeducativa y mediación intercultural, que lleva a cabo un modelo de trabajo en red con la administración local, servicios sociales, sanitarios y educativos, entre otros recursos. También se desarrollan acciones de formación, sensibilización y asesoramiento, dirigidas a profesionales. Es importante destacar la evaluación que realizan las propias familias atendidas por el SERFAM, las cuales puntúan el servicio por encima del 9 sobre 10.

"El verdadero corazón del SERFAM está en las historias cotidianas de superación de las familias. Nosotras aportamos el marco técnico, pero la confianza y el esfuerzo lo ponen las madres, los padres, hijos e hijas que transitan estos procesos y que participan en nuestro servicio y en nuestros talleres", ha destacado Azcárate.

La presentación ha contado también con el testimonio de Paola Andrea Monsalve y Valerine Andrea Yatacue, madre e hija, quienes han relatado su experiencia.