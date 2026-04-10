El Gobierno foral dedica 21.000 euros para "incrementar la participación activa" de las empresas navarras en Bruselas

Edificio de la Comisión Europea, en Bruselas. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Ejecutivo foral ha publicado este jueves en el Boletín Oficial de Navarra una convocatoria para "incrementar la participación activa" de las empresas navarras en Bruselas, con el fin "conseguir un mayor conocimiento de las instituciones europeas y lograr así aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la Unión Europea en el ámbito empresarial". Se trata del programa de ayudas 'Europa+Cerca' y cuenta con una inversión de 21.000 euros.

Estas ayudas están destinadas a empresas que tengan su domicilio fiscal en Navarra y pretenden financiar actividades que persigan "aumentar la presencia de estas empresas en el panorama europeo". En este sentido, se subvencionará la participación de pequeñas y medianas empresas en las misiones empresariales organizadas por la Enterprise Europe Network (EEN), una red de conexión empresarial promovida por la Agencia Ejecutiva para las Pymes de la Comisión Europa y la Delegación de Gobierno de Navarra en Bruselas.

En concreto, en Navarra existen dos entidades reconocidas como EEN, que organizan anualmente una misión empresarial a Bruselas para desarrollar acciones de formación y para promover la asistencia a eventos, congresos y conferencias, explican desde el Ejecutivo foral en un comunicado.

Por su parte, la convocatoria de ayudas publicada este jueves también pretende financiar las acciones relacionadas con la misión tecnológica coorginazada por Fundación ADItech y la Dirección General de Acción Exterior. Se trata de una misión empresarial orientada a empresas de componente tecnológico interesadas en participar en proyectos europeos, especialmente de I+D+i, promoviendo para ello una agenda de reuniones en Bruselas adaptadas a las empresas participantes o la participación en la misión organizada junto con CEIN en los EIC Summit los próximos 3 y 4 de junio en Bruselas, tratándose del evento de referencia para pymes del Consejo Europeo de Innovación.

Otras actividades que también serán consideradas gastos subvencionables en la convocatoria son la participación de las empresas en InfoDays, Días Europeos, Semanas europeas (como la Semana Verde Europea, la Semana Europea de Energía Sostenible o los Días Europeos de la Industria, por ejemplo) o en cualquier otro tipo de eventos organizados o coorganizados por la Comisión Europea o sus agencias ejecutivas. También se subvencionarán los gastos relacionados con la realización de las reuniones para conformar consorcios a través de la participación de empresas navarras en distintos eventos.

En concreto, la convocatoria subvencionará gastos relativos al viaje, alojamiento y manutención de las empresas que participen en este tipo de actividades. Para ser subvencionables, la realización de estos gastos tiene que estar ubicada entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de 2026, y el límite de la ayuda no excederá los 1.500 euros por empresa participante.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el día siguiente a la publicación en el BON hasta el 2 de octubre de 2026, y los interesados deberán inscribirse a través de la ficha habilitada para ello en el Catálogo de Trámites del portal del Gobierno de Navarra en internet.