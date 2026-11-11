El Gobierno foral dice que los servicios mínimos establecidos por la huelga se están cumpliendo con "normalidad"

Manifestacion LAB en Pamplona durante los piquetes organizados a favor de la huelga general, a 11 de noviembre de 2026, en Pamplona, Navarra (España). España vive una convocatoria de huelga general de 24 horas, promovida principalmente por los sindicatos - Europa Press

PAMPLONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha manifestado este miércoles que los servicios mínimos establecidos en la Administración con motivo de la huelga general se están cumpliendo con "normalidad".

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo foral, Javier Remírez, ha explicado, que "el Gobierno de Navarra ha establecido unos servicios mínimos para hacer compatible el libre ejercicio de un derecho fundamental y constitucional, como es la huelga, con el funcionamiento de servicios esenciales en áreas como salud, educación, derechos sociales y protección civil".

Ha señalado también que la Policía Foral, junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "están desplegadas y coordinadas para garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales".

Asimismo, Remírez ha recordado las palabras de la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, de "llamar a la sociedad navarra, en general, y a la clase trabajadora en particular, para que se desarrolle la jornada reivindicativa, perfectamente legítima, sin altercados ni violencia y con pleno respeto al orden público y a las libertades de la ciudadanía".

"La violencia nunca es admisible y además contribuye a deslegitimar injustamente las causas de cualquier convocatoria o reivindicación", ha indicado el portavoz, para reiterar que las reivindicaciones "se tienen que llevar a cabo por los cauces democráticos, por los cauces pacíficos y de convivencia, y por tanto, la existencia de altercados o de episodios violentos lo que hace es precisamente deslegitimar".

Javier Remírez ha señalado que la presidenta Chivite se reunió esta semana, a petición de UGT y CCOO, con los secretarios generales de estas organizaciones en Navarra acerca de sus peticiones para esta jornada de huelga, "sobre todo el aspecto de la vivienda, pero también la falta de que los salarios sean suficientes para asumir ese incremento del precio de la vivienda". "Nosotros somos solidarios y sensibles a las peticiones de las organizaciones sindicales", ha dicho.

Ha incidido en que "el Gobierno de Navarra tiene la vivienda dentro de su agenda política y lo ha demostrado en diferentes actuaciones con los distintos desarrollos urbanísticos que están previstos para los próximos años, como también políticas proactivas para promover vivienda pública de alquiler, para ayudar a poner viviendas que ahora mismo están en el ámbito privado en la bolsa pública de alquiler, para promover la construcción de viviendas..., todas las políticas que estamos emprendiendo y que este año tienen presupuestos récord para comprar viviendas a fondos privados".

El vicepresidente ha comentado que "también hay otra cuestión que tiene que ver con el incremento salarial", un ámbito en el que, ha dicho, "el Gobierno de Navarra está siendo proactivo en sus competencias". "He de recordar las distintas deflactaciones de la tarifa de IRPF que se han aprobado en los últimos años", ha indicado, para mencionar además "el incremento de los mínimos personales y familiares por parte del Gobierno de Navarra, precisamente para que las familias y la ciudadanía, sobre todo la clase trabajadora de Navarra, no sufran tanto el incremento de los precios", ha expuesto.

Ha recordado que María Chivite ha instado a que, en el ámbito de la negociación colectiva, "se pacten subidas salariales suficientes para hacer frente a este incremento de los costes de vida".

Preguntado por si algún miembro del Gobierno se ha sumado a la huelga general, Remírez ha indicado que "los miembros del Gobierno, lógicamente por nuestra orientación progresista, nuestra agenda progresista, somos muy sensibles y compartimos, si no todao, casi todos, los motivos de convocatoria de la huelga".

No obstante, ha indicado que "nos limita nuestra condición de miembros del Gobierno de Navarra, de altos cargos de la Administración, no tenemos derecho a huelga". "Un Gobierno como institución y las personas que lo representamos en cada momento, no podemos hacer huelga. ¿Por qué? Porque hay que garantizar una serie de actividades y de actuaciones a nivel de servicios mínimos, a nivel de orden público y a otros niveles", ha explicado, para señalar que "eso nos obliga a los miembros del Gobierno a estar en los puestos para la realización de las obligaciones que nos competen".