El Gobierno foral firma con 5 entidades locales un plan para impulsar viviendas públicas de alquiler en el medio rural

El director gerente de Nasuvinsa, Javier Burón, asiste a la firma de los convenios de colaboración del Plan de Rehabilitación Rural con los ayuntamientos de Puente la Reina, Dicastillo, Roncal y los concejos de Bizkarreta-Gerendiain y Erro - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través de la sociedad pública Nasuvinsa, va a impulsar la creación de 14 viviendas protegidas de alquiler en el medio rural, mediante una inversión superior a 2,15 millones de euros, en el marco del Plan de Rehabilitación Rural.

Para ello, se han firmado en Erro los convenios de colaboración con los concejos de Bizkarreta-Gerendiain y Erro, y los ayuntamientos de Puente la Reina, Dicastillo y Roncal.

En el acto ha participado el director gerente de Nasuvinsa, Javier Burón; el presidente del Concejo de Erro, Isidro Murillo; el presidente del Concejo de Bizkarreta-Gerendiain, Ángel Argain; la alcaldesa de Puente la Reina, Itziar Imaz; el alcalde de Dicastillo, Miguel Ángel Remírez; y la alcaldesa de Roncal, Amparo Viñuales. También ha estado presentes y la responsable del Área de Rehabilitación de la sociedad pública, Raquel Zulaica.

La firma se enmarca en el Plan de Rehabilitación Rural, que nació con el objetivo de transformar edificios municipales en desuso en viviendas protegidas de alquiler, especialmente destinadas a facilitar el acceso a la vivienda en municipios donde la oferta es muy reducida. El programa se desarrolla mediante convenios entre el Gobierno de Navarra, Nasuvinsa y las entidades locales.

"RECUPERAR PATRIMONIO PARA CREAR VIVIENDA"

Las actuaciones presentadas este miércoles, que se desarrollarán en las cinco localidades, movilizarán una inversión superior a 2,15 millones de euros que permitirán incorporar 14 nuevas viviendas protegidas en alquiler al parque público de vivienda, mediante la recuperación de edificios públicos actualmente sin uso.

En el Concejo de Bizkarreta-Gerendiain, el proyecto contempla la rehabilitación de la antigua abadía para crear dos viviendas protegidas en alquiler, una actuación que "contribuirá a recuperar un edificio de valor patrimonial y a reforzar la oferta residencial del concejo". La inversión prevista asciende a más de 320.000 euros.

En el Concejo de Erro también se rehabilitará la antigua abadía para promover tres viviendas protegidas en alquiler, "recuperando un inmueble emblemático para ponerlo al servicio de la ciudadanía". La actuación permitirá ampliar la oferta pública de vivienda y cuenta con una inversión prevista de alrededor de 499.000 euros.

Por su parte, en Puente la Reina se rehabilitará el edificio de los antiguos pisos de los maestros para habilitar finalmente cinco viviendas protegidas en alquiler. Se trata de la actuación con una inversión estimada de más de 697.000 euros.

En Dicastillo, la intervención permitirá recuperar la antigua casa del médico para crear dos viviendas protegidas en alquiler, dotando de un nuevo uso a un inmueble municipal y ampliando el parque público de vivienda del municipio. La inversión prevista asciende a más de 298.000 euros.

Finalmente, en Roncal se rehabilitará un edificio municipal situado en el barrio Irigoyena para promover dos viviendas protegidas en alquiler, "reforzando la oferta residencial en el valle y contribuyendo a la revitalización del casco urbano". La inversión prevista para esta actuación alcanza más de 329.000 euros.

Estas intervenciones "consolidan el Plan de Rehabilitación Rural como una herramienta para ampliar el parque público de vivienda, poner en valor el patrimonio municipal y favorecer el arraigo de población en el medio rural navarro".

Las inversiones serán financiadas conjuntamente por el Gobierno de Navarra, Nasuvinsa, los respectivos ayuntamientos y una aportación adicional del Gobierno de Navarra. Los ayuntamientos asumirán, como mínimo, el 15% de la inversión.

Durante el acto, la responsable del Área de Rehabilitación de Nasuvinsa, Raquel Zulaiza, ha destacado que "estas actuaciones son el resultado de varios años de trabajo conjunto con las entidades locales".

Cada proyecto "ha requerido adaptar las soluciones técnicas a las características de los edificios y a las necesidades de cada municipio". "Lo suscrito hoy permite consolidar un modelo de colaboración que está dando respuesta a una de las principales necesidades del medio rural: disponer de vivienda asequible para atraer y mantener población", ha indicado.

Con esta firma, el Gobierno de Navarra, Nasuvinsa y las cinco entidades locales "reafirman su compromiso con una política de vivienda que combina la recuperación del patrimonio público, la regeneración y la ampliación del parque público de alquiler como herramienta para favorecer la cohesión territorial y combatir la despoblación".