El Gobierno foral lanza 'Tximista Auto', un nuevo programa de impulso a la movilidad eléctrica dotado con 4,7 millones

PAMPLONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha presentado este lunes 'Tximista Auto', el nuevo programa de ayudas dirigidas a impulsar la adquisición de vehículos eléctricos y a la instalación de infraestructura de recarga.

Este nuevo programa, dotado con fondos propios del Gobierno de Navarra, contará con un presupuesto de 4,7 millones de euros. De ellos, 3,7 millones se destinarán a la adquisición de vehículos eléctricos; y 1 millón, para la instalación de puntos de recarga. Además, la nueva convocatoria pretende incentivar la compra de vehículos fabricados en Europa.

En el acto de presentación, el consejero ha estado acompañado por la directora general de Transición Energética y Digital, I+D+i Empresarial y Emprendimiento, Garbiñe Basterra; Ainhoa Garmendia, responsable de Recarga Pública de Iberdrola; y Carlos Sagüés, presidente de la Asociación Navarra de Talleres de Reparación de Vehículos, en la estación de recarga de vehículo eléctrico de Soto de Lezkairu, en Pamplona.

Irujo ha afirmado que 'Tximista Auto' "busca incentivar la compra del vehículo eléctrico y proteger la industria Km0 europea". "Nos encontramos en el año de lanzamiento de dos vehículos eléctricos en Landaben, un año clave para la Comunidad foral en materia de la transición hacia el vehículo eléctrico", ha indicado.

Por su parte, Ainhoa Garmendia ha indicado que "en Iberdrola, junto con Iberdrola | Bp Pulse, impulsamos y lideramos la movilidad eléctrica, con una red desplegada de 350 puntos de recarga en Navarra, porque es la alternativa más eficiente y además reduce la dependencia energética".

"En nuestros proyectos empleamos proveedores locales como Ingeteam y Beeplanet con el fin de apoyar la cadena de valor local, generar efecto tractor y empleo. Ayudas como las que se presentan hoy son claves para apoyar el despliegue de la movilidad eléctrico. Sin embargo, se tiene que seguir acelerando el despliegue de infraestructura mediante la inversión en redes eléctricos", ha subrayado.

Carlos Sagüés ha enfatizado que "en Navarra hemos superado el objetivo de un tercio de coches electrificados, alcanzando el 34,2% y apostamos por el vehículo fabricado en Europa para reducir la huella de carbono y proteger nuestro empleo".

CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA

Las personas que soliciten esta ayuda podrán obtener hasta 5.500 euros por su nuevo vehículo eléctrico puro, en el caso de haya sido ensamblado por una empresa europea.

En el caso de vehículos ensamblados en países no europeos las personas solicitantes podrán obtener hasta 3.000 euros. El plazo de solicitud de las ayudas estará abierto hasta noviembre de este año.

SUCESIVAS AMPLIACIONES DE FONDOS ESTATALES

Desde que se inició la convocatoria del programa MOVES estatal en 2021, el Servicio de Transición Energética del Gobierno de Navarra ha atendido más de 8.500 solicitudes de adquisición de vehículos eléctricos y para la instalación de puntos de recarga, concediendo un total de 30,7 millones de euros: 18,4 millones de euros para la compra de vehículos y 12,3 millones para puntos de recarga.

El pasado 12 de diciembre, el Gobierno Central concedió a Navarra la ampliación de fondos solicitada para poder dar cobertura al gran número de solicitudes recibidas en el programa de ayudas MOVES III 2025.

Esta ampliación supuso un total de 5 millones de euros más que se han destinado a "cubrir la alta demanda de expedientes registrados", ya que los fondos reservados a Navarra "se agotaron con las solicitudes recibidas hasta el mes de agosto de 2025".

DEDUCCIONES FISCALES

Al igual que en las convocatorias anteriores, estas ayudas contarán también con deducciones fiscales. En el caso de la adquisición de vehículos eléctricos o híbridos enchufables, la deducción asciende al 30% para vehículos eléctricos puros y al 5% para los híbridos.

Si se solicita ayuda para la infraestructura de recarga, se podrá deducir hasta un 15% si la potencia es inferior a 7,4 kW; hasta un 17%, si la potencia varía entre 7,4 kW y 22 kW; y hasta un 20%, si la potencia es superior a 22 kW.

Estas ayudas podrán ser solicitadas por personas físicas, profesionales autónomos, comunidades de propietarios y propietarias, personas jurídicas, sector público y otras entidades en el portal navarra.es.