El Gobierno foral se mantiene "a la espera" de las conclusiones de los estudios sobre el TAV para "tomar decisiones"

PAMPLONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha afirmado que el Ejecutivo foral "está a la espera de conocer las conclusiones de los estudios técnicos" sobre la conexión del corredor navarro de alta velocidad con la 'Y' vasca "para, en función de lo que ahí se recoja, tomar decisiones". "Pero hasta que no exista ese estudio por parte del Ministerio, estamos a la espera", ha indicado.

En respuesta a los medios de comunicación durante la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Chivite ha señalado que la postura del Ejecutivo foral al respecto es "la que ha mantenido históricamente: que hay que buscar la mayor viabilidad de esta obra tan importante para el Gobierno de Navarra y también para el Estado".

Tras destacar que "es una obra de competencia del Ministerio de Transportes", ha remarcado que la futura conexión con el País Vasco "está en estudio, se están haciendo informes". En este sentido, se ha remitido a "lo que desde el Ministerio han trasladado, y es que esperan que para esta primavera o verano puedan ya hacer un informe de conclusiones".

"Y el Gobierno de Navarra está a la espera de conocer esas conclusiones de los estudios técnicos para, en función de lo que ahí se recoja, tomar decisiones. Pero hasta que no exista ese estudio por parte del Ministerio, estamos a la espera", ha afirmado.