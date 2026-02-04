El Gobierno foral modifica el Consejo de Vivienda de Navarra para incluir "otros enfoques y sensibilidades"

Archivo - Reunión del Consejo de Vivienda celebrada el año pasado. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de este miércoles, un Decreto Foral dirigido a "dar un nuevo impulso" al Consejo de Vivienda e incluir "otros enfoques y sensibilidades actualmente no presentes" en este órgano de carácter consultivo, encargado de asesorar al Ejecutivo foral en materia de vivienda.

La nueva normativa modifica el Decreto Foral 75/2017, de 30 de agosto, por el que se regulaba hasta ahora la composición, organización y funcionamiento del Consejo de la Vivienda de Navarra. En concreto, se modifican dos preceptos: el artículo 4, que se actualiza con la finalidad de "garantizar la representación equilibrada" de los diferentes sectores implicados en las políticas de vivienda; y el artículo 7, relativo al régimen de funcionamiento de este órgano, que se cambia con el objetivo de introducir el principio de paridad y el compromiso con un lenguaje "inclusivo y no sexista" en todos los documentos, comunicaciones y actuaciones del Consejo de Vivienda.

Así lo ha explicado, en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro.

Tras varios años desde la puesta en marcha del Consejo de Vivienda, se procede a revisar su estructura con la finalidad "implicar a entidades, instituciones y agentes sociales que, por su actividad y relevancia en materia de vivienda, merecen estar representados en el órgano consultivo", según recoge el informe elaborado por la Dirección General de Vivienda para promover este cambio. Con ello se persigue "reforzar el carácter plural, participativo y representativo" del Consejo de Vivienda.

En concreto, este órgano consultivo contará con dos nuevos representantes del Departamento de Vivienda (que pasa de cuatro a seis vocales) e incorpora a las siete personas titulares de las direcciones generales y organismos autónomos con competencias en Ordenación del Territorio, Derechos Sociales, Políticas migratorias, Economía, Administración Local, Igualdad y Juventud, "de modo que aumenta la trasversalidad en la representación gubernamental".

Se prevé también la incorporación como vocales de la persona titular de la gerencia de la Fundación Building & Architecture Institute (BAI), de una persona representante por cada una de las universidades implantadas en Navarra (Universidad Públlica de Navarra, Universidad de Nvarra y Univerdidad Nacional de Educación a distancia) cuya actividad profesional tenga relación con el sector de la vivienda y de una persona representante de la entidad que agrupe a mayor número de cooperativistas que gestionen viviendas en cesión de uso.

El Consejo de Vivienda contará también con la voz de una representante de asociaciones o entidades sociales que actúen en el ámbito de la defensa del derecho a la vivienda en Navarra, designada en atención a criterios de trayectoria acreditada y actividad continuada en el territorio.

El ajuste planteado reduce a una vocalía la representación de la organización empresarial del sector de la vivienda con más peso en el territorio (hasta ahora este sector contaba con dos representantes) y también prevé la participación de una persona representante de la asociación de consumidores y usuarios con mayor número de personas socias de Navarra (hasta ahora era un ámbito representado por dos personas). Elimina además la previsión de contar con un representante de cada una de las entidades financieras de Navarra que tengan suscrito el convenio de financiación en materia de actuaciones protegibles de vivienda.

El resto de representantes se mantiene como hasta ahora, de modo que el Consejo de Vivienda seguirá contando con una persona representante de la sociedad pública encargada de promover y gestionar viviendas protegidas en Navarra (NASUVINSA); dos representantes de las oficinas municipales o comarcales de rehabilitación de viviendas (ORVE); una persona representante de la organización empresarial más representativa; una persona representante de cada una de las dos principales empresas arrendadoras de vivienda protegida de la Comunidad foral; una persona representante de las plataformas en defensa de las personas afectadas por la hipoteca en el territorio; cuatro representantes de los colegios profesionales vinculados a la vivienda (Colegio Oficial de Arquitectos, Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica, Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y Colegio Oficial de Administradores de Fincas); una persona representante de la entidad que agrupe a mayor número de organizaciones de atención a personas con discapacidad en Navarra; una persona representante de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC); una persona representante por cada una de las cuatro organizaciones sindicales más representativas; una persona representante de la entidad que agrupe a mayor número de organizaciones sociales, sin ánimo de lucro, dedicadas a la lucha contra la pobreza y la exclusión social en Navarra; y una persona representante del Consejo de la Juventud de Navarra.

Como hasta ahora, ostentará la Presidencia la persona titular del departamento competente en Vivienda, mientras que la vicepresidencia será ejercida por la persona que ostente la Dirección General encargada de esta política. Ejercerá la Secretaría, con voz pero sin voto, la persona titular de la Sección de Régimen Jurídico de la Secretaría General Técnica del departamento competente en vivienda.