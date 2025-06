El Gobierno foral pide a BSH que "reconsidere" el cierre y trabaja en la "recualificación" de los trabajadores

PAMPLONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha afirmado que desde el Ejecutivo foral "volvemos a solicitar" a BSH, "porque aún estamos a tiempo", que "nos dé ese margen de flexibilidad, que reconsidere y recapacite" la decisión del inicio de cierre comunicada este pasado lunes.

Además, ha señalado que, junto con el departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo y en coordinación con el Ministerio "estamos trabajando ya en la confección de un programa específico de apoyo a programas de recolocación y recapacitación específica de los diferentes trabajadores y trabajadoras de BSH".

En respuesta a una pregunta oral de Geroa Bai formulada en el Pleno parlamentario de este jueves, Irujo ha añadido que también se está trabajando "en esa búsqueda permanente y constante de posibles inversores".

"Con la Comisión Europea también hablamos sobre la activación del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, que está pensado para este tipo de circunstancias, con lo cual también apoyaríamos, entre las tres Administraciones -europea, estatal y de Navarra-, diferentes programas específicos dirigidos a recolocación, búsqueda de inversores y también la recapacitación y recualificación de todos los trabajadores y trabajadoras de BSH", ha subrayado.

Con la Comisión Europea también "estuvimos valorando los argumentos que ponían encima de la mesa la propia BSH para anunciar el cierre", entre ellos "una bajada de mercado europeo y la irrupción de competencia china de manera abrupta a partir del 2021 en el mercado europeo".

"En cuanto a lo que podemos hacer aquí: agilidad. Esa es la columna vertebral, me atrevo a decir, de nuestra ley foral de industria, el borrador que estamos trabajando. A lo largo de este mes, antes de San Fermín, me comprometo a tener una ronda con todos los grupos políticos para ir viendo cómo podemos acelerar el proceso, cómo llegar a acuerdos concretos para que ese borrador pueda llegar aquí a la Cámara y ser debatido y aprobado", ha apuntado.

A su juicio, "no puede ser que una fábrica como un BSH, que no tiene pérdidas, pueda emprender un proceso de esta manera, solo enviando una carta". "Hemos introducido un artículo en ese borrador de ley foral, en el cual regulamos, obligamos a la empresa a abrir un proceso de mínimo nueve meses para buscar una alternativa una vez que se anuncie un cierre", ha anunciado.

Por su parte, el parlamentario de Geroa Bai Pablo Azcona ha rechazado "totalmente" el anuncio del inicio del cierre comunicado por BSH esta semana, una decisión que "creemos que está injustificada, inadmisible".

Por otro lado, el consejero Irujo ha respondido a otra pregunta sobre el mismo tema formulada en este caso por Contigo-Zurekin. Según ha apuntado, "la forma de proceder de la dirección de BSH representa la negación de todos aquellos valores que defendemos para nuestra industria en Navarra". "Ha actuado una falta de humanidad, porque realmente no ha tenido en cuenta a personas que llevan décadas trabajando y que han sido parte de la familia de BSH. Y por otro lado, porque atenta contra la propia dignidad de estas personas", ha remarcado.

Irujo ha criticado el anuncio de cierre "de manera unilateral, por medio de una carta, en la cual, por imperativo legal de la normativa laboral, se abría un periodo de seis meses de negociación". También ha censurado que, transcurrido ese plazo, la dirección haya convocado "una videoconferencia, que ni siquiera fue una reunión presencial", y que "en un escueto comunicado que apenas llegó a los cinco minutos" se anunciase el cierre "de este periodo de diálogo y el inminente cierre de la planta". Eso, ha dicho, "es no respetar y no tener en cuenta la dignidad de estos trabajadores".

El consejero ha relatado que "a lo largo de estos meses hemos ido solicitando una y otra vez flexibilidad" y que "han ido apareciendo diferentes oportunidades diferentes empresas que han mostrado su posible interés por continuidad con la actividad industrial de la planta", concretamente empresas de los sectores de las renovables, automoción y defensa, "pudiendo ser una alternativa a la continuidad industrial".

"Por eso pedíamos más flexibilidad, más tiempo, al unísono tanto ministerio como el Gobierno Navarra, porque es obvio que estos procesos no se culminan en cuatro o cinco meses, necesitan más tiempo para poder cristalizar", ha indicado, tras lamentar que "no ha sido atendida en absoluto por parte de la empresa esta petición". "Estamos ante una decisión unilateral", ha criticado.

Sin embargo, "esto no quita para que sigamos trabajando en el impulso y en el desarrollo de posibles inversores interesados en mantener la actividad". "Hoy mismo hay una visita en planta y, por supuesto, seguiremos activando su grupo de trabajo con o sin la colaboración de BSH", ha asegurado.

El parlamentario de Contigo-Zurekin Miguel Garrido ha criticado que, "conscientes de que la planta da beneficios y conscientes de que había más de un millar de proyectos de vida en juego", la dirección de BSH "tuviera la indignidad, la deslealtad y la cerrazón de decidir no flexibilizar el plazo y anunciar un ERE de extinción". Una decisión a su juicio "inaceptable, que no se puede permitir sabiendo que es una planta que obtiene beneficios y que deja a más de mil personas con su proyecto de vida en el aire".

Por último, Irujo ha respondido a una tercera pregunta al respecto, formulada en esta ocasión por el PPN. Según ha manifestado, "hemos acompañado desde el minuto uno al comité de empresa y lo hacemos en cada empresa en crisis que hay, porque tenemos un seguimiento constante de las 136 multinacionales que hay en Navarra, 136 multinacionales de 25 países diferentes".

Irujo ha pedido al PPN que "no intenten hacer ustedes un discurso que no es real de este desmantele de la industria", ya que "no se trata" de usar "el drama que están viviendo todos los trabajadores y trabajadoras de BSH" para "extrapolar este discurso a que todo es un desastre, porque no lo es".

En este sentido, ha apuntado que "por supuesto que tenemos problemas, y cuando hay problemas estamos acompañando tanto a la empresa y al comité de empresa y a todos los trabajadores y trabajadoras". "Porque por encima de todo están los valores, y por eso nos parece absolutamente indignante cómo ha llevado el proceso la dirección de BSH", ha dicho.

"Por supuesto que tenemos retos y preocupaciones, muchos, porque la situación europea no ayuda", ha indicado, tras insistir que "no estamos no reconociendo los problemas que hay, porque cuando hay problemas no solo los reconocemos, es que los acompañamos y trabajamos para poder mitigarlos".

Por su parte, el parlamentario del PPN Javier García ha considerado que "la industria navarra atraviesa una crisis silenciosa pero profunda" y que el caso de BSH "es un nuevo golpe al tejido productivo de nuestra comunidad, una señal inequívoca de que algo está fallando". También ha criticado que su pregunta haya sido respondida por el consejero y no por la presidenta de Navarra, María Chivite, a quien ha trasladado que "su actitud ya no solo es decepcionante, sino que también es cobarde". "Si no es capaz de dar la cara ante a preguntas incómodas, creo que igual no merece estar ahí", ha subrayado.