El Gobierno foral renueva el convenio con la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza con una dotación de 149.000 euros

De izqda. A dcha.: el presidente de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza, Francisco Huarriz, y la directora general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, Miriam Martón. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, ha firmado un convenio de colaboración con la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social para el desarrollo del Programa 'Red 2026' con una inversión de 149.000 euros.

El convenio ha sido firmado por la directora general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo del Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Miriam Martón, y el presidente de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Francisco Huarriz. Con esta firma se da continuidad a una colaboración que se remonta más allá de los diez años y "proporciona estabilidad" a las actividades que se desarrollan en el marco del convenio.

La Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social se configura como una entidad colaboradora con las Administraciones Públicas en actividades sociales de inclusión social. Por ello se considera "una entidad idónea" para colaborar en el desarrollo de la política social del Ejecutivo foral en tanto que aglutina a un total de 35 entidades heterogéneas entre sí en cuanto a tamaño, acciones, ámbitos, colectivos, etc. "que hace que sea un red plural y complementaria a las políticas sociales públicas", destacan desde el Gobierno de Navarra en un comunicado.

Bajo el objetivo general de contribuir a la erradicación de la pobreza y la exclusión social en Navarra, el programa Red 2026 contempla actuaciones dirigidas al "fortalecimiento" del trabajo conjunto entre las diferentes entidades; promoción de políticas públicas, "estables y globales, de calidad y participativas"; fomento del partenariado como eje transversal para "maximizar el impacto de las políticas sociales"; la promoción de la participación activa de las personas en situación de pobreza y/o exclusión social; y la sensibilización de la sociedad civil.

Incorpora también en su planificación el impulso de la innovación social como "motor de modernización" del Tercer Sector. Con este propósito, consolida la Unidad de Transformación e Innovación Social que trabaja sobre dos ejes: el desarrollo de proyectos estratégicos y globales; y la gestión del conocimiento.