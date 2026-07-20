El Gobierno foral y la UPNA impulsan una nueva Cátedra para fomentar la economía circular en empresas y administración

Firma de convenio sobre la Cátedra Economia Circular. - JESÚS M GARZARON

PAMPLONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno foral, a través de la sociedad pública Orekan, y la Universidad Pública de Navarra (UPNA) han firmado un acuerdo para crear la Cátedra 'Economía Zirkular y Sostenibilidad'. El convenio que regula esta iniciativa, que busca fomentar la implementación de los principios de la economía circular en el tejido empresarial navarro, ha sido suscrito en el campus de Arrosadia por el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Ejecutivo foral, Jose Mari Aierdi, el rector de la UPNA, Ramón Gonzalo, y la directora gerente de Orekan, Itziar Gómez.

La iniciativa de esta Cátedra colaborativa entre la UPNA y Orekan centrará su actividad en tres ámbitos estratégicos: el ecodiseño, la simbiosis industrial y el análisis de ciclo de vida de los productos, áreas identificadas como prioritarias para avanzar en la circularidad del tejido económico navarro. A través de estos ámbitos se impulsarán acciones de capacitación científica y tecnológica, innovación y desarrollo de metodologías y herramientas y la puesta en marcha de proyectos piloto que permitan mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, reducir la generación de residuos e incorporar criterios ambientales en la toma de decisiones, ha informado el Ejecutivo.

El consejero Aierdi ha indicado que "esta nueva Cátedra nace con el objetivo de generar conocimiento útil y práctico, formar profesionales especializados y favorecer la colaboración entre la universidad, el sector público y las empresas, de forma que entre todos los agentes logremos acelerar el proceso de transición hacia una economía circular en el tejido productivo de Navarra con mayor eficacia y capacidad técnica".

UN PASO MÁS ALLÁ

"Estar presentes en el ámbito académico y crear una red sólida de todo el entramado que interviene directamente en la economía circular resulta fundamental; así lo hicimos con la primera Cátedra de Transferencia e Innovación y hoy, con la firma del convenio para la puesta en marcha de esta nueva Cátedra, el objetivo es dar un paso más allá y consolidar redes, conocimiento y estrategias efectivas", ha explicado Aierdi.

Por su parte, el rector Ramón Gonzalo ha señalado que "esta Cátedra expresa con claridad una de las misiones esenciales de la universidad pública: transformar el conocimiento científico en capacidades, innovación y soluciones útiles para la sociedad". Ha añadido que la transición hacia una economía más circular "exige colaboración, rigor y continuidad" y que desde la UPNA "aportaremos investigación, formación de talento y transferencia para que empresas y administraciones puedan convertir este reto en oportunidades reales de mejora, competitividad sostenible y bienestar para Navarra".

Alrededor de la Cátedra, y además de su programa de investigación básica y aplicada, la UPNA y Orekan promoverán también actividades académicas y empresariales u organizarán seminarios, jornadas y proyectos I+D+i o de posgrado, así como la realización de prácticas de estudiantes en empresas vinculadas a la iniciativa Economía Zirkular.

La Cátedra Economía Zirkular y Sostenibilidad, a la que Orekan realizará una aportación anual de 20.000 euros, pondrá especial énfasis en la generación de capacidades técnicas y profesionales necesarias para afrontar los retos derivados de la transición circular. Para ello, desarrollará programas formativos dirigidos a estudiantes, profesorado y empresas para dotarles de competencias avanzadas en economía circular.

COLABORACIÓN EN EL PROYECTO EUROPEO RECEBA DEL PROGRAMA ERASMUS

Asimismo, la Cátedra aprovechará las oportunidades generadas por el proyecto europeo CoVE RECEBA del programa Erasmus+, del que son socios tanto la UPNA como Orekan, además del CEIN y la Asociación de Empresas de la Zona Media de Navarra (AEZMNA), para impulsar nuevas acciones de capacitación dirigidas tanto al alumnado y profesorado como al tejido empresarial.

Entre las actuaciones previstas se encuentran la organización de actividades sobre ecodiseño, análisis de ciclo de vida y simbiosis industrial, el desarrollo de microcredenciales en economía circular; la creación de comunidades de aprendizaje para profesorado; y la puesta en marcha de talleres prácticos para empresas interesadas en incorporar estrategias circulares en sus procesos y productos.

La formación aplicada será otro de los pilares de la cátedra mediante el impulso de Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster orientados a resolver necesidades concretas planteadas por empresas, administraciones y otros agentes del ecosistema regional.

Los proyectos podrán abordar cuestiones como el fin de condición de residuo y la valorización de subproductos, la contratación pública circular, la fiscalidad ambiental, el análisis de flujos materiales, la digitalización aplicada a la circularidad o la evaluación ambiental de productos y procesos mediante herramientas de análisis de ciclo de vida.

DIVULGACIÓN, INNOVACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL ECOSISTEMA NAVARRO

La Cátedra incorporará también, ha expuesto el Ejecutivo, una importante dimensión divulgativa orientada a acercar la economía circular a la sociedad y dar visibilidad a las iniciativas que se desarrollan en Navarra, estrechamente vinculada a las acciones que se desarrollan en el marco de la Agenda para el Desarrollo de la Economía Circular de Navarra (ECNA 2023), la iniciativa Navarra Zirkular (NZK), la Oficina de Prevención de Residuos e Impulso a la Economía Circular (OPREC) y los planes de residuos de Navarra, instrumentos todos ellos en los que la sociedad pública Orekan participa activamente.

Como elemento novedoso, se promoverán hackathones y retos de innovación dirigidos al alumnado universitario para abordar problemas reales relacionados con la prevención y valorización de residuos, la eficiencia de recursos o el diseño de nuevos modelos de negocio circulares. Estas iniciativas permitirán fomentar la creatividad, el trabajo interdisciplinar y la generación de soluciones basadas en retos aplicables al territorio.