El Gobierno "jamás defenderá un acuerdo que perjudique" los intereses de Navarra y ve Mercosur como "oportunidad"

PAMPLONA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado que el acuerdo entre le UE y Mercosur "es un espacio de oportunidad" y que el Gobierno foral "jamás defenderá a un acuerdo que perjudique nuestros intereses, ni a nuestros sectores estratégicos, y menos aún que ponga en riesgo la salud de la ciudadanía".

"Este Gobierno siempre ha defendido el acuerdo de Mercosur, como cualquier otro acuerdo que se firme en Europa. Lo que defendemos es que los acuerdos tienen que ser garantistas y, por supuesto, deben favorecer a nuestros sectores estratégicos y productivos", ha indicado.

En respuesta a una pregunta oral formulada por Contigo-Zurekin en el pleno parlamentario de este jueves, Chivite ha subrayado que "Navarra tiene una balanza comercial positiva con Mercosur". "Por lo tanto, creo que es un espacio de oportunidad", ha indicado, tras apostar por el establecimiento de "controles estrictos y unas reglas de juego claras, justas y garantistas también para la salud del conjunto de la ciudadanía".

A su juicio, "Europa debe caminar en la generación de oportunidades, tanto para el sector primario como también para el sector agroalimentario, y debe hacerlo desde el interés general, y debe hacerlo de la mano de los sectores que son claves para nuestro desarrollo".

"Por eso, desde el máximo respeto a las actuaciones que están acometiendo las organizaciones agrarias, comprendemos, por supuesto, la preocupación del sector. Compartimos también que todo acuerdo debe hacerse sin esa competencia desleal", ha manifestado.

En el Consejo Agrario, ha continuado, "hemos abordado con el sector numerosas preocupaciones, iniciativas, y desde el diálogo siempre ha habido una interlocución fluida". "De hecho, ya hemos mantenido reuniones sobre Mercosur en ese espacio, y nuestra voluntad siempre es la del diálogo, también para trasladar sus inquietudes o incluso sus propuestas, que podemos trasladar al Gobierno de España, como también en las instituciones europeas en las que estamos representadas", ha añadido, tras incidir en que "las reuniones del Departamento dentro del marco del Consejo Agrario a lo largo de esta legislatura han sido numerosas, y el diálogo con las organizaciones es fluido".

Por otro lado, ha trasladado al portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, que "igual que compartimos que los acuerdos deben ser acuerdos garantistas, compartimos también que polarizar debates, porque usted acaba de hacer una intervención absolutamente populista, por cierto, muy coincidente con la que hace Vox", no "es positivo en términos de diálogo constructivo".

También ha trasladado a Contigo-Zurekin que "este Parlamento y este Gobierno no tienen competencias en materia de acuerdos internacionales". "Se podrá posicionar de una manera o de otra, pero desde luego, competencias no tenemos ninguna", ha apuntado.

Por su parte, Guzmán ha considerado que "debe ser el Gobierno de Navarra quien, de manera honorable y en defensa del interés general de Navarra y en defensa del campo navarro, abandere en nuestra comunidad y en el Estado español la oposición a este tratado".

"El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur es una nueva vuelta de tuerca neoliberal, nuevamente pone la bota sobre el cuello del campo navarro, pone la bota sobre el cuello del campo español y pone la bota sobre el cuello del campo europeo. Por lo tanto, no podemos compartir esa valoración tan complaciente que usted realiza", ha señalado, tras apuntar que el acuerdo, "se diga lo que se diga, sacrifica al campo europeo, sacrifica al sector primario europeo en beneficio del sector industrial".