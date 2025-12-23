El Gobierno de Navarra y la ACP llegan a un acuerdo para movilizar suelo privado para 1.064 VPO en dos años

Archivo - La vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, y el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Navarra, Juan Las Navas, han firmado un acuerdo por el cual los promotores y constructores navarros se comprometen a movilizar suelo de su propiedad para la construcción de 1.064 viviendas protegidas en los dos próximos años.

A su vez, el Gobierno de Navarra se compromete a llevar adelante mejoras reclamadas por el sector, una de las cuales es el aumento del precio del módulo de la vivienda protegida para el años 2026 debido a los incrementos de los costos en el sector de la construcción de los próximos años, según ha explicado el Ejecutivo foral en una nota.

De las 1.064 viviendas, 740 se ubicarán en Pamplona y la Comarca, 286 en la Ribera y 38 en Estella-Lizarra, todas ellas en suelos de titularidad privada que hasta la fecha no habían sido movilizados, "con lo que considero que es un buen acuerdo para el conjunto de Navarra ya que estas viviendas protegidas se sumarán al resto de promociones que ya están en marcha o que surjan en las próximas fechas", según ha asegurado la vicepresidenta Alfaro.