El Gobierno de Navarra activa un dispositivo de 45 equipos quitanieves durante las próximas horas

PAMPLONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra ha activado un dispositivo de 45 equipos quitanieves durante las próximas horas ante la previsión meteorológica que indica una bajada de la cota de nieve a 800 metros durante mañana jueves, día 20, y la posibilidad de que siga bajando a lo largo del viernes.

En concreto, en el distrito de Aoiz se han preparado 16 equipos; en el de Irutzun están previstos 8; en el de Estella, 5 equipos; al igual que en el de Pamplona con 5 más; en el distrito de Mugairi, 4 equipos; y para AP-15 están dispuestos 7 equipos, ha detallado en un comunicado.

El estado actualizado de las carreteras de la Comunidad foral puede consultarse en la web www.incidenciascarreteras.navarra.es y en el número de teléfono 848 423 500. También puede verse el estado de las vías en las cámaras web que el Gobierno de Navarra tiene dispuestas en las carreteras e infraestructuras principales.

Además, el Gobierno recuerda a la ciudadanía que adopte las medidas necesarias de prevención. Así, insta a la ciudadanía a emprender sólo los trayectos que sean imprescindibles.

Si es necesario ponerse en circulación, recomienda tomar una serie de precauciones antes de iniciar el desplazamiento: respetar las indicaciones de las autoridades de tráfico así como del personal que trabaja en la conservación de carreteras; no entorpecer la circulación de las máquinas quitanieves y, en caso de detener el vehículo, hacerlo fuera de la calzada; viajar de día y, a ser posible, por vías principales; tomar precauciones antes de salir a la carretera como revisar los neumáticos, cadenas, batería o correcto funcionamiento de las luces; salir con el depósito de combustible lleno; atender las restricciones de circulación; con cadenas no circular a más de 30 kilómetros por hora; llevar linterna, agua, ropa de abrigo y batería del móvil cargada; circular con las luces de cruce activadas para ver y ser visto; evitar aceleraciones y desaceleraciones bruscas, así como adelantamientos; precaución a la entrada y salida de túneles y en el cruce con vehículos en las vías de doble sentido.

En el caso de quedarse atrapado con el vehículo en la nieve, es necesario llamar al 112 y avisar de la situación. Aunque el teléfono no tenga cobertura, la conexión con el 112 siempre es posible.

En estas situaciones, hay que permanecer dentro del automóvil con el motor en marcha y la calefacción encendida, renovando el aire periódicamente. Como es conveniente no agotar el combustible, será necesario apagar el motor y la calefacción cada cierto tiempo, con el fin de mantener una temperatura confortable dentro del vehículo a la vez que se economiza al máximo el carburante.