El Gobierno de Navarra aprueba una nueva titulación de FP de grado superior sobre prevención de riesgos profesionales

PAMPLONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de este miércoles la estructura y el currículo de un nuevo título de FP de técnica o técnico superior en prevención de riesgos profesionales en el ámbito de la Comunidad foral.

Continúa así el proceso de adaptación de títulos existentes en el Estado al sistema educativo navarro. Este ciclo de Formación Profesional, según ha indicado el Ejecutivo en una nota, "responde a la creciente demanda laboral de este perfil de especialistas en riesgos laborales".

El Gobierno de Navarra lo considera además "un avance estratégico para la mejora de las condiciones de trabajo" en la Comunidad foral, en la medida que contribuye a garantizar que las empresas cuenten con los conocimientos y recursos necesarios para promover la seguridad y el bienestar de sus personas trabajadoras en todos los sectores productivos".

Supone también "un nuevo avance en la progresiva adaptación del sistema de FP a las exigencias y las necesidades de la sociedad, con el fin de alcanzar el objetivo de una cualificación profesional de calidad".

El título está enfocado a "formar profesionales preparados para trabajar en prevención de riesgos laborales asesorando y apoyando a la estructura jerárquica de la empresa, en la actividad laboral y en los desplazamientos para su realización, identificando los riesgos, evaluándolos y planificando el desarrollo de las medidas de seguridad para la prevención y protección de la salud de las personas trabajadoras, con enfoque de género, así como cooperar en situaciones de emergencia de acuerdo con las normas y protocolos establecidos".

Las personas que obtengan este título podrán ejercer como técnicos de prevención de nivel intermedio, técnicos intermedios en seguridad y salud en el trabajo y encargados de la coordinación de las actividades preventivas.

El título se organiza en dos cursos de 120 créditos (2.000 horas lectivas), con asignaturas dedicadas a temas como la estructura de la empresa y la prevención de riesgos, los riesgos físicos, químicos y biológicos ambientales, los riesgos ergonómicos y psicosociales, los relacionados con la seguridad vial, los ruidos y las vibraciones, las condiciones de seguridad y la seguridad industrial o la intervención en situaciones de emergencia, así como la gestión de la prevención y la responsabilidad jurídica.

Se incluyen también asignaturas sobre digitalización y sostenibilidad aplicada al sistema productivo, inglés profesional y sobre el itinerario profesional para la empleabilidad.

Este ciclo formativo incorpora un período de formación en empresa, según lo establecido en el artículo 106 del Real Decreto 659/2023, de 18 de julio.

"RESPUESTA A UNA DEMANDA CRECIENTE DE PROFESIONALES"

El Gobierno de Navarra considera que la formación de profesionales en prevención de riesgos laborales "es un elemento clave para garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras en la Comunidad foral, contribuyendo a una mejora de la productividad y a la reducción de la siniestralidad en todos los sectores económicos".

Así, el nuevo título de técnico superior en prevención de riesgos profesionales en la Comunidad foral "responde a la necesidad de contar con personal profesional cualificado en una materia cada vez más demandada en todos los ámbitos laborales".

La normativa en prevención de riesgos laborales, tanto a nivel nacional como europeo, "exige la presencia de personas expertas en el campo de la prevención dentro de las empresas, lo que convierte a estos y estas profesionales en figuras esenciales para el cumplimiento de la legislación vigente".

Además del cumplimiento normativo, "la concienciación sobre la importancia de la seguridad y salud en el ámbito laboral ha ido en aumento, impulsando la necesidad de perfiles especializados que sean capaces de diseñar estrategias de prevención eficaces".

Esto es "especialmente relevante" en Navarra, donde el tejido empresarial "apuesta cada vez más por la integración de la prevención en su gestión interna, mejorando la cultura preventiva, la coordinación de actividades empresariales y promoviendo entornos laborales más seguros".

Por otro lado, "el avance de la tecnología y la digitalización también están transformando el ámbito de la prevención de riesgos laborales, con la incorporación de herramientas como la monitorización en tiempo real, la automatización de procesos de seguridad y la aplicación de análisis de datos para la detección de patrones de riesgo".

Esto "abre nuevas oportunidades para la innovación en este campo y refuerza la necesidad de profesionales con una formación actualizada y adaptada a los nuevos retos del sector".