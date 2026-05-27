El Gobierno de Navarra aprueba el nuevo plan de gestión de los robledales de Ultzama y Basaburua

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PAMPLONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de este miércoles, el nuevo plan de gestión de los robledales de Ultzama y Basaburua, una de las la Zona Especial de Conservación (ZEC) de Navarra dentro de la Red Natura 2000. El nuevo documento revisa y actualiza el que ha estado vigente desde 2006 y, como establecen las directivas europeas que protegen los hábitats y especies, contiene los objetivos, las acciones, medidas y directrices hasta 2038 para esa ZEC y para el paisaje protegido del mismo nombre.

Las líneas de trabajo que recoge el plan de gestión apuestan por "mantener los valores naturales del espacio", incluyendo como concepto la conectividad y otras medidas para "paliar los efectos del cambio climático". Tras actualizar el diagnóstico del estado de hábitats, flora y fauna, lo previsto es seguir trabajando por la conservación de los robledales y el bosque de ribera, tanto con la eliminación de especies exóticas, como con medidas como "la definición de corredores arbolados y la consiguiente reducción de barreras de fauna".

La revisión de primer plan ha detectado que el cambio climático "también está afectando a los espacios protegidos" y, en el caso de robledales y zonas húmedas, el riesgo de deterioro se estima "más importante que en otros entornos". Así, con el nuevo plan de gestión se busca "seguir mejorando el conocimiento del medio mediante controles evolución de hábitats y especies", explican desde el Gobierno de Navarra.

En ese sentido se apuesta por la conservación de la 'rana ágil', con la restauración o creación de nuevos humedales para su reproducción, y se seguirá trabajando en la corrección de tendidos eléctricos para la conservación de los milanos.

En la elaboración del documento aprobado este miércoles, el Gobierno de Navarra ha recabado aportaciones de ciudadanía y entidades locales mediante el correspondiente procedimiento de consulta pública.

GESTIÓN PARA MANTENER O INCREMENTAR EL VALOR ECOLÓGICO

La Red Natura 2000 recoge los espacios de alto valor ecológico de toda la Unión Europea y los desarrollos asociados a esos espacios buscan contribuir a la conservación de la biodiversidad de hábitats y especies de interés comunitario, y de flora y fauna amenazada o rara, todo ello en equilibrio con la actividad humana.

El primer plan de gestión de la ZEC 'Robledales de Ultzama y Basaburua' ha incidido en las últimas dos décadas en la recuperación de siete charcas para la rana ágil (Rana dalmatina) en Auza, Larraintzar y Eltzaburu, en el apoyo al milano real mediante la monitorización anual de las poblaciones nidificantes e invernantes, pero también arbitrando medidas para corregir tendidos eléctricos que pueden causar accidentes a las aves.

Asimismo, el Guarderío de Medio Ambiente ha realizado una evaluación de la incidencia del tráfico rodado en la mortalidad de anfibios y se han hecho monitorizaciones periódicas de visón europeo, y se han colocado y revisado de cajas de murciélagos. En cuanto a flora, en estos años se ha mejorado el conocimiento de especies, como por ejemplo con la localización de nuevos enclaves de 'Baldellia ranunculoides'.

Es también parte del balance de la implementación el uso de medidas de bioingeniería para estabilizar orillas y recuperar vegetación de ribera en los tramos degradados de los ríos Arkil y Ultzama. Asimismo, en el marco de aplicación del plan de 2006, se ha establecido el protocolo y control de los parámetros de calidad de aguas definidos en la Directiva Marco del Agua.

Finalmente, destaca, por la colaboración interadministrativa que supone, el establecimiento de convenios de gestión entre el Gobierno de Navarra y el Concejo de Lizaso para la conservación del Área Natural Recreativa del Bosque de Orgi.

2.274 HECTÁREAS

La ZEC, con una superficie de 2.274,65 hectáreas, se encuentra localizada en la mitad norte de Navarra, en la comarca de los Valles Meridionales de la Montaña navarra. Sus límites se extienden principalmente por los municipios de Ultzama, Basaburua y Odieta. Esta Zona de Especial Conservación se ubica en "un espacio humanizado que conforma un paisaje natural y cultural atlántico de campiña, característico de buena parte de la montaña navarra". Es un Paisaje Protegido, que incluye un Área Sensible y un área Natural Recreativa, que también forman parte del plan de gestión.

En Navarra la Red Natura 2000 está integrada por 43 espacios: 7 ZEPAS, 32 ZEC y 10 Lugares que son ZEPA y ZEC. Todos ellos suponen aproximadamente un 27% del territorio navarro, porcentaje similar al estatal, y todos cuentan con sus correspondientes Planes de Gestión.