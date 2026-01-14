El Gobierno de Navarra aprueba una subida salarial del 1,5% para 34.000 empleados de la Administración Foral

PAMPLONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha acordado en su sesión de este miércoles incrementar un 1,5% el salario del personal de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, con efectos a 1 de enero de 2026.

Este incremento retributivo tiene un coste estimado de 27.597.790 euros para el presente ejercicio. La subida se hará efectiva en la nómina de enero de los 34.051 empleados y empleadas que prestan sus servicios para la Administración Foral y sus organismos autónomos, según ha informado el Gobierno de Navarra en una nota..

La medida se adopta en cumplimiento del acuerdo marco para la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía alcanzado el pasado 27 de noviembre entre el Gobierno de España y las organizaciones sindicales UGT y CSIF. Este acuerdo establece un marco plurianual de incremento retributivo para el personal al servicio de las Administraciones Públicas, según el cual se prevé un aumento del 11,4% a lo largo del período 2025-2028.

Ante la situación de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, la subida prevista para 2026 se acordó el pasado 2 de diciembre mediante Real Decreto-Ley 14/2025, de medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. Una vez aprobada la habilitación estatal necesaria, Navarra ha procedido este miércoles a acordar el incremento de retribuciones que corresponde al personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral.

Este incremento se suma al aumento del 2,5% aplicado a finales de diciembre, con efecto retroactivo a todo 2025, en virtud del mismo acuerdo sindical.