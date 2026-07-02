El Gobierno de Navarra armonizará las medidas del Estado para paliar las consecuencias de la guerra en Irán

Fachada del departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, José Luis Arasti, ha anunciado que las medidas aprobada en el Real Decreto Ley aprobado el pasado día 29 de junio por el Consejo de Ministros, para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán, "también serán de aplicación en Navarra por cuanto armonizaremos lo que en él se recoge en materias relacionadas con las reducciones contempladas en IVA o en el Impuesto al Valor de Producción de la Energía Eléctrica".

Además, se prevé transponer la normativa estatal en aspectos como la minoración del IVA de la gasolina sin plomo y del gasóleo en los meses de julio, agosto y septiembre o las devoluciones del gasóleo profesional y del agrícola, "siempre en función de la capacidad que la ley otorga al Gobierno de Navarra".

Así lo ha trasladado en una nueva sesión extraordinaria del Consejo Económico y Social (CES) ha tenido lugar este jueves por la mañana con el objeto de "actualizar la incidencia" que el conflicto internacional en Irán está teniendo en la economía navarra. Arasti, acompañado de José María Aierdi, consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, ha trasladado a las principales entidades asistentes cómo encara el Ejecutivo foral los próximos meses tras las reuniones con algunos de los sectores afectados por la guerra en Irán.

Según informan desde el Gobierno de Navarra, dada la dependencia del sector agroindustrial de materias primas como los fertilizantes o el gasóleo, que proviene en gran medida de los países de la región de Oriente Medio, "se ampliará la ayuda extraordinaria y temporal para sufragar el precio del gasóleo agrícola, la ayuda para costear el coste de los fertilizantes y la destinada a sufragar el precio del gasóleo profesional, tanto a quienes tienen derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos como a quienes no".

En este sentido, a través de la sociedad pública INTIA, se llevará a cabo un seguimiento "detallado y continuo" de los altibajos de costes del sector primario, fundamentalmente los mencionados fertilizantes y combustible.

Los acontecimientos que se desarrollen durante los próximos meses "marcarán las pautas para tomar las decisiones que permitan reducir las cargas administrativas y analizar la realidad de cada sector para, en definitiva, proteger a las empresas y autónomos navarros", señalan desde el Ejecutivo foral.

Forman parte del CES miembros de la Administración Foral y de la Administración Local; las organizaciones sindicales UGT, CCOO, ELA y LAB; la Confederación de Empresarios de Navarra; la Universidad Pública de Navarra, UAGN, EHNE, UCAN, ANEL, la Asociación de Consumidores Irache y Gurelur, en representación de entidades de economía social, consumidores y usuarios, el sector agrario y ganadero, ecologistas y REAS Navarra.