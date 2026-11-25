Recreación de la intervención de duplicación del túnel de Almandoz. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado, en su sesión de este miércoles, la celebración del contrato de obras del proyecto de construcción de la duplicación del túnel de Almandoz en la carretera N-121-A. El valor estimado del contrato es de 87.250.889 euros, IVA incluido, y el plazo de ejecución de la obra está previsto en 36 meses, según ha informado en rueda de prensa el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, quien ha anticipado que las obras comenzarán el próximo año.

Chivite ha indicado que la construcción de este nuevo túnel supone "dar continuidad al desarrollo de las obras de una de las vías más relevantes que conectan Pamplona con el norte de Navarra y que soporta un alto volumen de tráfico". Además, ha continuado, de reforzar la seguridad vial, la duplicación del túnel supone cumplir con la normativa europea sobre la red de túneles transeuropeos.

La actuación no requiere expropiaciones de terrenos, ya que éstas se realizaron con el proyecto global de construcción 'Duplicación de los túneles de Belate y Almandoz en la carretera N-121-A'. Además, el pasado 18 de noviembre de 2026, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha autorizado la ejecución de las obras y el departamento de Industria ha aprobado el sostenimiento para la duplicación del túnel.

Las obras de duplicación del túnel se desarrollarán de manera plurianual hasta 2030 con el objetivo de cumplir con el compromiso adquirido con Europa, según ha precisado el consejero.

Por otro lado, hoy, también, se ha autorizado a la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras para licitar el contrato de servicios de la dirección, control y vigilancia de las obras del proyecto de construcción de duplicación del túnel de Almandoz. El valor estimado del contrato asciende a 3.046.001 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución del contrato de 39 meses.

EN LA OBRA

El nuevo proyecto contempla un nuevo trazado de 2.200 metros a doble calzada, de los cuales 1.350 corresponden a un nuevo túnel en paralelo al existente. El sistema de excavación previsto se corresponde al método en avance y destroza en el 100% del tubo y el sostenimiento pesado se realiza mediante cerchas HEB-160. También se contempla la construcción del polvorín y depuradora con capacidad para sanear 150 metros cúbicos/hora.

La actuación que se va a acometer consta de una nueva calzada situada al oeste de la actual carretera, comenzando en el punto kilométrico 32,860 y finalizando en el 34,647, totalizando una longitud de 1.787 metros. En su desarrollo se distinguen tres tramos: tramo a cielo abierto previo al túnel de Almandoz, el propio túnel y tramo a cielo abierto tras el túnel.

El proyecto de desdoblamiento propiamente dicho se inicia unos metros antes del nuevo túnel de Almandoz, con una longitud aproximada de 1.350 metros, planteado en paralelo al actual a una distancia entre ejes de aproximadamente 30 metros, ha añadido el Ejecutivo.

En este túnel se han previsto galerías de conexión cada 400 metros. La central permite el paso de vehículos pesados y las otras serán peatonales. Las pendientes resultantes de ellas son variables y aproximadamente de un 3%. En este contrato se encuentra incluida a todos los efectos, la ejecución total de las galerías y sus instalaciones, incluso la conexión física al túnel de servicio actual.

Para evitar un gran desmonte en la boca norte del nuevo túnel, se ha propuesto aumentar la longitud del túnel en 160 metros, dando lugar a unos emboquilles con menos afección que los propuestos inicialmente, según el Gobierno.

MÁS ACTUACIONES

El pasado 18 de noviembre el Gobierno de Navarra aprobó la celebración del contrato de servicios de redacción del proyecto para finalizar la duplicación del túnel de Belate, así como la dirección, control y vigilancia de las obras, con un valor estimado de 1,7 millones de euros, IVA incluido.

Actualmente, ha indicado el Gobierno, las obras del tramo entre túneles están en ejecución, con una inversión de 15,9 millones de euros. Está prevista, además, la redacción de los proyectos para la adecuación de los túneles existentes de Belate y Almandoz.