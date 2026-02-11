El Gobierno de Navarra autoriza que Sodena conceda préstamos por un importe máximo de 7 millones en 2026

PAMPLONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de este miércoles, un acuerdo por el que autoriza que la Sociedad de Desarrollo de Navarra (Sodena) pueda conceder préstamos por un importe máximo de 7 millones de euros durante 2026 para apoyar proyectos emergentes y el crecimiento o mantenimiento de empresas ya establecidas.

El volumen total de préstamos a otorgar por parte de las sociedades públicas y demás entes públicos durante el presente ejercicio asciende a 17 millones de euros, según consta en La Ley Foral 16/2025, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2026, que fija el riesgo máximo de los mismos en 128.000.000 euros.

Sodena concede préstamos participativos y ordinarios. Los préstamos participativos, como herramientas de capital riesgo, están orientados al desarrollo de proyectos en crecimiento y nuevas implantaciones.

Para su concesión, se valora la existencia de un equipo promotor comprometido que aporte recursos y dedicación al proyecto, que debe de tener un carácter innovador y capacidad de crecimiento. El apoyo de Sodena "puede solucionar la posible dificultad de acceso a la financiación bancaria más tradicional o la captación de inversores privados".

Entre los préstamos participativos, se distinguen los préstamos para empresas navarras con "cierto tamaño ya operando en mercado y con planes de crecimiento" (capital expansión) y los denominados préstamos semilla, dirigidos a compañías en una etapa de lanzamiento inicial de sus productos, a las que se conceden importes inferiores a 100.000 euros.

Por otra parte, Sodena concede préstamos y créditos ordinarios a terceros, orientados fundamentalmente al mantenimiento de la actividad, la realización de inversiones y otras finalidades, como el traslado a Navarra de iniciativas existentes. Sus características son más asimilables a las de una entidad financiera.

La duración de los préstamos oscila entre los 4 y los 15 años, dependiendo de si se trata de operaciones a corto, medio o largo plazo. El tipo de interés mínimo viene marcado por el 50% del tipo más bajo al que el Gobierno de Navarra haya realizado operaciones de endeudamiento.

Normalmente, los préstamos ordinarios tienen un tipo de interés que oscila entre Euribor +0,5% y Euribor +4%, dependiendo del perfil del prestatario.

Los préstamos participativos, además de ese mismo interés fijo ordinario, tienen un interés variable calculado en función de la evolución del beneficio, del EBITDA (indicador de la rentabilidad de una empresa mostrando sus beneficios antes de restar gastos financieros, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), de las ventas o de alguna otra variable del negocio.

PRÉSTAMOS "CON GARANTÍAS"

Las concesiones de préstamos de Sodena deberán ser conformes a lo establecido en la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, en el Decreto Foral 216/2019, de 11 de septiembre, en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en la normativa europea sobre Ayudas de Estado.

Se dirigen a empresas y deben tener carácter finalista, esto es, deben servir para financiar la actividad ordinaria de las mismas y no servir de puente para un tercer préstamo o para financiar operaciones ajenas a la operativa normal y diaria (inversión y circulante), y de desarrollo de la empresa.

Para la concesión de estos préstamos, Sodena "realiza un análisis de las garantías aportadas, buscando siempre las máximas, a fin de asegurar la mayor protección posible de los fondos públicos empleados".

En caso de que las garantías aportadas por el beneficiario del préstamo no superen el 50% del importe del préstamo concedido, se debe realizar un informe "que justifique de manera objetiva la imposibilidad de conseguir garantías mayores".

Sodena informa trimestralmente a la Dirección General de Economía-Next Generation del Gobierno de Navarra de todos los préstamos concedidos, con información individualizada por empresa beneficiaria. Además, publica en la Base Nacional de Subvenciones el equivalente bruto de subvención de cada préstamo concedido. También mantiene en su página web las condiciones y tipos de los préstamos que concede.