El Gobierno de Navarra cede en febrero nueve viviendas a entidades sociales para programas de acogida y apoyo

PAMPLONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha firmado este mes la cesión de un total de nueve viviendas a diferentes entidades sociales y una entidad local, con el objetivo de favorecer los programas de acogida y apoyo que llevan a cabo.

En concreto, son viviendas pertenecientes al Fondo Foral de Vivienda Social que gestiona un total de 198 viviendas adquiridas mediante el derecho preferencial de la administración del tanteo y retracto sobre las viviendas de protección pública que mantienen la calificación.

Las entidades beneficiarias de estas viviendas han sido siete: Cruz Roja, que destinará la vivienda a su programa de acogida a personas solicitantes y beneficiarias de Protección Internacional; Fundación Adsisi, para su proyecto Abriendo Puertas dirigido a jóvenes sin hogar o familias monomarentales y personas solas sin recursos económicos; Fundación Ilundain Haritz Berria, para su proyecto Pisos Autonomía Medio Abierto, que tiene por objetivo apoyar a jóvenes en el proceso de emancipación; o la cooperativa Garaian, encargada de la gestión del Servicio Kideak de atención integral a jóvenes migrantes sin apoyo familiar en Navarra.

También han sido beneficiarias ANASAPS (Asociación navarra para la salud mental), que destinará la vivienda al apoyo residencial a personas con enfermedad mental; Fundación Hospitalarias, que destinará la vivienda a un piso tutelado para personas con enfermedad mental; y el Ayuntamiento de Berriozar, para atender las necesidades sociales que surjan en su ámbito municipal.

Las viviendas están situadas en las localidades de Irurtzun, Pamplona / Iruña, Huarte / Uharte, Noain / Noain, Burlada / Burlata, Artica / Artika, Berriozar y Orkoien y han sido cedidas por un periodo máximo de siete años.

FONDO FORAL DE VIVIENDA SOCIAL DE NAVARRA

El Fondo Foral de Vivienda Social es una iniciativa del Gobierno de Navarra gestionada por Nasuvinsa destinada a "garantizar el derecho a una vivienda a personas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla, que no pueden satisfacer sus necesidades de vivienda por medios propios en el mercado libre ni mediante el Censo de Solicitantes de Vivienda Protegida".

Además, estas viviendas son destinadas a programas sociales gestionados por entidades sin ánimo de lucro o entidades locales para personas en situación de vulnerabilidad.

Actualmente, este fondo gestiona un total de 198 viviendas, de las que 175 han sido cedidas a entidades sociales y locales. Estas han sido adquiridas mediante el derecho preferencial de la administración del tanteo y retracto sobre las viviendas de protección pública que mantienen la calificación.

La práctica totalidad de las viviendas adquiridas por la fórmula del tanteo y retracto han pasado a engrosar el Fondo Foral de Vivienda Social, con el objetivo de "paliar desde el Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias las importantes bolsas de exclusión social que existen en la Comunidad foral".