El Gobierno de Navarra consolida 134 plazas del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea

Archivo - Imagen del entorno del Hospital Universitario de Navarra - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado, en su sesión de este miércoles, un Decreto Foral por el que se consolidan 134 plazas vacantes del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O), hasta el momento cubiertas mediante contratos temporales, y que ahora pasarán a formar parte de la plantilla orgánica.

El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Ejecutivo foral, Javier Remírez, ha destacado en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno que la medida adoptada "pretende redundar en una mejora los servicios que se ofrecen a la ciudadanía y en la estabilización del empleo público, además de responder a las necesidades de personal planteadas desde el sistema sanitario público".

La Dirección de Profesionales del SNS-O argumenta que estas plazas estructurales "se habilitaron en su momento por necesidades derivadas del incremento de cargas de trabajo, tanto en puestos asistenciales como en puestos no asistenciales, si bien la labor que desempeñan los y las profesionales contratados en estos puestos forma ya parte de la actividad ordinaria de los centros de trabajo a los que están adscritos y procede su consolidación".

De acuerdo a la Ley Foral 19/2022, de 1 de julio, de medidas para la realización de los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de temporalidad del empleo público, la duración de los contratos promovidos en las Administraciones Públicas de Navarra para la atención de necesidades concretas no podrá ser superior a un año y en el caso que subsistan las necesidades se creará la correspondiente vacante en la plantilla orgánica.

Bajo esta premisa, el SNS-O ha identificado 134 plazas que han estado ocupadas más de un año, cuya consolidación se considera "necesaria e imprescindible". Se trata de 6 plazas de Facultativo Especialista de Área Adjunto (FEA), 36 de Enfermero, 5 de Enfermero Especialista, 10 de Fisioterapeuta, 1 de Terapeuta Ocupacional, 1 de Técnico de Grado Medio en Sistemas Informáticos, 8 de Trabajador Social, 8 de Administrativo, 1 de Técnico Especialista en Documentación Sanitaria (TED), 9 de Técnico Especialista en Radiodiagnóstico (TER), 7 de Celador, 11 de Servicios Generales y 31 de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE).

Un total de 106 corresponden al Hospital Universitario de Navarra (HUN) y las restantes 28 se ubican en Salud Mental (10), Atención Primaria (8), el Área de Salud de Estella-Lizarra (4), Servicios Centrales (3), el área de Salud de Tudela (2) y el Banco de Sangre y Tejidos de Navarra (1).

Las plazas creadas se financiarán con cargo a las partidas presupuestarias de capítulo I del SNS-O, que actualmente financian las plazas estructurales equivalentes. Por lo tanto, su creación no supondrá incremento de gasto. El coste anual de estas plazas asciende a 3.641.893,97 euros, de los cuales 2.748.284,73 euros corresponden a retribuciones del puesto y 893.609,18 euros a la Seguridad Social.

Las plazas temporales "dejarán de existir a partir del momento de su consolidación como puestos de régimen funcionarial". Pasarán a convertirse en plazas vacantes, que continuarán cubiertas temporalmente por el mismo personal tras la oportuna modificación contractual, y serán parte de procesos de oposición en futuras convocatorias.