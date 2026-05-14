El Gobierno de Navarra convoca 700.000 euros en ayudas para "modernizar y renovar" establecimientos y empresa turísticas

Archivo - Señal en una calle que dirige a un hotel. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Turismo del Ejecutivo foral ha publicado recientemente en el Boletín Oficial de Navarra una convocatoria de ayudas destinada a "modernizar y renovar" establecimientos turísticos y el equipamiento de las agencias de viaje y de las empresas de turismo activo o cultural de Navarra, así como a impulsar el proceso de transformación digital del sector turístico. La convocatoria está dotada con una partida de 700.000 euros, y las empresas interesadas podrán presentar sus solicites hasta el próximo 28 de mayo.

En concreto, se subvencionarán inversiones realizadas por las empresas turísticas navarras entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026. El total de la subvención a conceder se calculará aplicando un porcentaje del 35% sobre el importe de los gastos subvencionables, y cada empresa beneficiaria podrá obtener un máximo de 35.000 euros, detalla el Gobierno de Navarra en un comunicado.

Entre las acciones subvencionables, se encuentran los proyectos de implantación de instalaciones de energías renovables, sistemas de ahorro energético y de agua, sistemas de depuración o reciclado de residuos y de mejora medioambiental de los establecimientos. Asimismo, también se subvencionarán las obras de reforma, acondicionamiento y mejora de las instalaciones dirigidas a mejor la accesibilidad de personas con movilidad reducida.

Por otra parte, también se incluyen en la convocatoria como gastos subvencionables los relacionados con obras de reforma, renovación acondicionamiento y mejora de las instalaciones destinadas a aumentar o mantener la categoría del establecimiento turístico, así como la adquisición de mobiliario y de equipamiento.

En el ámbito del cicloturismo, se contemplan también inversiones destinadas al acondicionamiento de infraestructuras como guarda bicis, espacios destinados a talles o zonas de lavado, pero también la adquisición de activos fijos, como bicicletas y otros equipamientos necesarios para prestar dichos servicios. También incluye la convocatoria por otro lado gastos relacionados con la adecuación y creación de áreas de pernocta complementarias a establecimientos turísticos, destinadas a autocaravanas, caravanas en tránsito y similares.

Se considerarán, además, como gastos subvencionables las obras de reforma, renovación, acondicionamiento y mejora de piscinas, y también las inversiones en medidas de autoprotección enfocadas a prevenir o minimizar los daños producidos por fenómenos meteorológicos adversos en las infraestructuras turísticas.

Finalmente, en cuanto a la transformación tecnológica, se incluyen como subvencionables inversiones en sistemas y soluciones de contabilidad; en sistemas CRM para la gestión de clientes; en soluciones de gestión empresarial y de gestión hotelera; en terminales TPV para hostelería; en sistemas de vigilancia; en sistemas de big data e inteligencia artificial; en soluciones de control, monitorización y gestión de establecimientos; en la mejora de webs; en la incorporación de sistemas de contratación o reserva online; o en la adaptación de páginas web para personas con discapacidad, entre otros.

Las solicitudes podrán presentarse de forma online, a través de la correspondiente ficha del catálogo de trámites del Gobierno de Navarra.