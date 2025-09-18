El Gobierno de Navarra convoca nueve plazas mediante oposición para Administración Núcleo de los niveles B y C

Archivo - Adjudicado el 78,22% de las 473 plazas de docentes no universitarios ofertadas en la OPE de 2025 - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Función Pública, ha publicado este jueves en el Boletín Oficial dos convocatorias con nueve plazas de oposición para Administración Núcleo de los niveles B y C. Son, concretamente, siete plazas del puesto de trabajo de personal titulado de grado medio (administración) y dos para oficial de fotocomposición.

Las personas que deseen inscribirse a estas oposiciones deberán hacerlo telemáticamente, a través de la ficha de trámites correspondiente, y dispondrán de 20 días naturales para hacerlo desde este viernes, 19 de septiembre, ha informado el Ejecutivo.

En la convocatoria para el puesto de trabajo de persona titulada de grado medio (administración), perteneciente al nivel B, se ofertan siete plazas: tres en turno libre, tres en promoción y una en el turno de reserva para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33%.

La oposición, que dará comienzo a partir de marzo de 2026, consta de tres pruebas de carácter eliminatorio. La primera, de carácter teórico, consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de un máximo de 100 preguntas tipo test, con cuatro alternativas de respuesta para cada pregunta, de las que solo una de ellas será válida.

Por su parte, la segunda prueba, de carácter teórico, consistirá en desarrollar por escrito un máximo de treinta preguntas cortas; y la tercera, por último, será de carácter teórico-práctico, en la que las personas aspirantes deberán resolver un supuesto teórico-práctico planteados por el tribunal.

DOS PLAZAS PARA OFICIAL DE FOTOCOMPOSICIÓN

Asimismo, la Dirección General de Función Pública ha convocado también dos plazas para personal oficial de fotocomposición, de nivel C, una plaza en el turno libre y una en el turno de promoción. Esta oposición comenzará también a partir de marzo de 2026 y constará de dos pruebas eliminatorias. La primera, un cuestionario de un máximo de 80 preguntas tipo test, con cuatro alternativas de respuesta, de las que solo una será válida y, por su parte, la segunda prueba consistirá en desarrollar y resolver por escrito un supuesto teórico-práctico.