La vicepresidenta Alfaro durante su intervención. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra defenderá la constitucionalidad del blindaje permanente a las viviendas de alquiler protegido y el autogobierno. Así lo ha explicado la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Ejecutivo foral, Begoña Alfaro, quien ha valorado el recurso presentado por el Partido Popular contra la Ley Foral 14/2026, de 2 de julio, sobre Vivienda.

Alfaro ha advertido de que el Ejecutivo foral "va a esperar a ver si el Tribunal Constitucional admite o no el recurso" para personarse como Gobierno de Navarra "en defensa de los intereses de los navarros y navarras".

La vicepresidenta ha explicado que lo que se pretende con este recurso es "la total inseguridad jurídica y personal para las más de 2.200 familias navarras que se van a ver beneficiadas por esta medida, favoreciendo los intereses económicos de los fondos buitre". Sin embargo, ha añadido que "nunca les he oído hablar de la seguridad jurídica y la seguridad existencial para miles de familias que viven con la angustia de poder perder sus casas".

Con respecto a la seguridad jurídica de la norma, la vicepresidenta ha explicado que "el blindaje permanente de las viviendas protegidas de alquiler construidas con fondos públicos está sostenido por informes jurídicos rigurosos y por jurisprudencia consolidada". "No tenemos ninguna duda de este aspecto y también es falso el argumento de la retroactividad. La norma aprobada se refiere a viviendas que a día de hoy siguen siendo protegidas y lo van a ser de forma indefinida", ha expuesto.

Alfaro ha señalado que "este recurso supone un ataque al régimen foral y al autogobierno". "Por el contrario, nosotras entendemos el autogobierno como un escudo social de protección a nuestras vecinas y vecinos", ha comentado.