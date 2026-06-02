Gobierno de Navarra destaca que el dato del paro del mes pasado es el mejor para un mayo desde 2008

Gráfica de la evolución de las afiliaciones a la Seguridad Social. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha destacado este martes, tras conocerse que el paro ha disminuido en la Comunidad foral en 618 personas en el último mes, que se trata del mejor dato de paro registrado para el mes de mayo desde 2008.

Además, el Ejecutivo ha señalado que se afianza el crecimiento del empleo en Navarra un mes más. Ha indicado así que, según los datos de la Seguridad Social correspondientes a mayo, la afiliación ha crecido respecto a abril en 3.576 personas, un 1,12%. "Por tanto, se refuerza la senda de la creación de empleo y lo hace de manera significativa, marcando el récord histórico de la Comunidad foral en relación con la afiliación", ha expuesto.

En términos anuales, hay 6.222 afiliaciones más en el mercado laboral, exactamente, un 1,97% que hace un año. La afiliación media del mes de mayo alcanza las 322.358 afiliaciones "registrando un nuevo récord de afiliación".

En cuanto a las características del desempleo, el Gobierno de Navarra ha destacado varios aspectos. Por una parte, ha apuntado que la distribución según sexo "sigue siendo desequilibrada". "En mayo seis de cada diez personas registradas como paradas en Navarra son mujeres (el 61,6%, 17.434) frente al 38,4% de hombres (10.851). La buena noticia, sin embargo, es que, en un mes se ha producido un descenso de un 2% de mujeres desempleadas 348 menos, frente a los 270 parados menos", ha afirmado.

En términos anuales, ha añadido, la variación del desempleo ha resultado "más positiva" para las mujeres. Así, mientras que el número de paradas se reduce en un año un -2,8% (497 desempleadas menos) el de desempleados lo hace un -1,6% (177 parados menos).

También ha destacado que tres de cada diez personas desempleadas en Navarra (el 31,5%) son mayores de 54 años, se trata de 8.900 personas. En cuanto a los jóvenes en paro de menos de 35 años, representan el 26,1% del total (7.389). "Estos datos han mejorado levemente respecto del mes pasado", ha expuesto.

Por su parte, la población parada extranjera representa el 22,9% (6.476 personas). En este caso, el número de personas desempleadas extranjeras ha descendido en términos anuales un -3,5% (234 menos), mientras que el número de personas desempleadas con nacionalidad española ha descendido en un año un -2%, (440 personas menos).

Respecto al desempleo de larga duración, actualmente, del total de personas registradas como paradas, el 42,5%, es decir, 12.033 personas, son paradas de larga duración (llevan en situación continuada de desempleo más de un año). Se ha dado un descenso anual del -2,5% (304 personas paradas menos de larga duración), ha añadido.

Por otra parte, ha expuesto el Gobierno, la evolución anual del paro registrado por agencias de empleo ha sido la siguiente. El mayor descenso se ha producido en la oficina de empleo de Alsasua, con 90 personas menos que en mayo de 2025, lo que supone un descenso del 11,5%. Le sigue la agencia de Lodosa, con un descenso de 116 parados menos, un 9,5%. Entre las que aumentan su cifra de desempleo, podemos destacar a Santesteban, con un aumento del 6,3% y a Estella-Lizarra, con un 0,2% de aumento.

En la variación intermensual, ha resaltado la caída del 3,7% de desempleo en la oficina de Lodosa, lo que supone que hay 42 parados menos que hace un mes. Es de destacar, también, los 391 parados menos de la oficina de Pamplona, lo que supone una caída del 2,2%.