El Gobierno de Navarra destina 33 millones a financiar la realización de proyectos de I+D+i

PAMPLONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha aprobado la convocatoria de ayudas de 2026 para la realización de proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), dotada con 33 millones de euros distribuidos entre los ejercicios 2026 y 2029.

La convocatoria busca impulsar la dinamización tecnológica, mejorar la competitividad y favorecer el desarrollo sostenible del tejido productivo navarro.

La Resolución 197E/2026, de 14 de julio, de la directora general de Transición Energética y Digital, I+D+i Empresarial y Emprendimiento, integra en una única convocatoria las subvenciones que hasta ahora se tramitaban de manera separada para proyectos de I+D, proyectos estratégicos y proyectos de innovación.

Esta unificación pretende simplificar la gestión administrativa para las entidades solicitantes y mejorar la eficiencia en la gestión de las ayudas.

La convocatoria contempla, además, una cuantía adicional máxima de 3 millones de euros, cuya aplicación queda condicionada a la correspondiente autorización de crédito adicional.

Las ayudas se estructuran en torno a cuatro tipos de actuaciones. Los proyectos estratégicos de I+D están dirigidos a generar un impacto significativo en la economía y la sociedad navarras y a contribuir a los grandes retos y prioridades identificados en la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra (S4).

Los proyectos competitivos de I+D tienen como objetivo reforzar la capacidad tecnológica de las empresas mediante la generación de nuevo conocimiento y su aplicación a productos, procesos o servicios. Estos proyectos pueden ser individuales, de colaboración entre empresas o de transferencia del conocimiento.

La convocatoria incluye también proyectos de innovación en procesos, destinados a introducir mejoras significativas en los métodos de producción o suministro, y proyectos de innovación en producto, orientados al desarrollo, adaptación o mejora significativa de productos mediante la integración o combinación de tecnologías existentes.

Podrán solicitar las ayudas las empresas y las entidades acreditadas e inscritas como agentes de ejecución del Sistema Navarro de I+D+i (SINAI), entre ellas universidades, centros de investigación, institutos de investigación sanitaria, centros tecnológicos, unidades de I+D+i empresarial, entidades singulares y coordinadoras de agentes de ejecución.

Entre otros requisitos, las entidades beneficiarias deberán disponer de un centro de trabajo en Navarra donde se ejecute el proyecto y al que esté adscrito el personal participante.

La intensidad de las ayudas varía en función del tipo de proyecto, de la actividad desarrollada y del tamaño de la empresa. En determinados proyectos, las pequeñas empresas pueden alcanzar intensidades de hasta el 70% de los gastos subvencionables.

PLAZO DE SOLICITUD HASTA SEPTIEMBRE

El plazo general para presentar las solicitudes finalizará el 8 de septiembre de 2026, mientras que las ayudas correspondientes a proyectos estratégicos y proyectos competitivos de transferencia del conocimiento podrán solicitarse hasta el 15 de septiembre de 2026, ambos inclusive.

Las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente por vía telemática a través de la ficha correspondiente del Catálogo de Trámites del Gobierno de Navarra. La concesión se realizará mediante concurrencia competitiva.

Las solicitudes serán valoradas y ordenadas de acuerdo con los criterios establecidos en las bases, y los proyectos deberán alcanzar una puntuación mínima de 50 puntos sobre 100 para poder recibir financiación.

El periodo de ejecución podrá extenderse, como máximo, hasta el 30 de abril de 2029 en el caso de los proyectos estratégicos, hasta el 30 de septiembre de 2028 para los proyectos competitivos y hasta el 31 de diciembre de 2027 para los proyectos de innovación.