El Gobierno de Navarra dice que Chivite "nunca ha mantenido ni reunión ni conversación" con Leire Díez

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado este miércoles que la jefa del Ejecutivo foral, María Chivite, "nunca ha mantenido ni reunión, ni conversación, ni contacto particular alguno" con la exmilitante del PSOE Leire Díez.

El Gobierno de Navarra sale al paso así de las informaciones publicadas en varios medios de comunicación, que recogen una anotación realizada por Leire Díez, según el material intervenido por la UCO, en la que, refiriéndose a un proyecto de energías renovables, escribe la frase: "Se va a hablar directamente con María Chi. y Teresa MITECO".

Javier Remírez ha asegurado, en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, que "la presidenta Chivite nunca ha mantenido ni reunión, ni conversación, ni contacto particular alguno con la señora Díez, y menos, y en particular, con el proyecto que se señala en los medios de comunicación".

El portavoz del Gobierno ha asegurado que "la presidenta Chivite mantiene, como el conjunto de los miembros del Gobierno de Navarra, contactos periódicos y permanentes con empresas y organizaciones interesadas en invertir en la Comunidad foral, que afortunadamente son muchas, y van a seguir, como no puede ser de otra manera, en interés de Navarra, de su futuro y de su progreso".

Javier Remírez ha añadido que "las relaciones de la presidenta Chivite se ajustan por completo, como el resto del Gobierno, no solo a la legalidad y al ámbito competencial que tiene el Gobierno de Navarra, sino también a la transparencia que se marca por ley, por ejemplo, a nivel de publicidad de su agenda pública, y también por la propia convicción política y personal de la presidenta Chivite".

El portavoz del Gobierno ha señalado que el proyecto referido en los medios de comunicación "se sustanció en un protocolo de intenciones firmado en junio del año 2021" entre la Comunidad de Bardenas, el Gobierno de Navarra, la mercantil Fernando Sol S.L., sociedad perteneciente a Forestalia, y otra empresa, "para la promoción de un parque solar en el espacio de las Bardenas Reales, destinado al autoconsumo, proyecto que finalmente no se sustanció".

Javier Remírez ha afirmado que "en la gestión ni en la redacción de este protocolo de intenciones no participó en ningún momento la señora Díez".

A continuación, el portavoz ha expuesto que "la relación oficial de la señora Díez con el Gobierno de Navarra, aparte de la presencia en algunas jornadas que han sido públicas, se circunscribe exclusivamente a lo que ya es público, conocido y publicado por el propio Gobierno de Navarra". Se trata de la firma por parte de Leire Díez, en su calidad de representante de la empresa pública Correos, en septiembre del año 2022, de un acuerdo de colaboración para la creación de Correos Lab en Navarra, que preveía la instalación de un espacio de innovación multidisciplinar en la primera planta de la sede Correos del Paseo de Sarasate en Pamplona. "Información que se publicó a través de la propia web del Gobierno de Navarra", ha asegurado el portavoz.

Javier Remírez ha destacado que "no vamos a permitir que se imponga una estrategia de extensión generalizada de la sospecha, fruto de la impotencia y la ansiedad de ciertas estrategias partidistas, ajenas estas estrategia a la verdad y a la justicia, y que buscan simplemente manchar el buen nombre de María Chivite y de su Gobierno, porque ni María Chivite ni su Gobierno están incursos en ninguna causa penal, por mucho que algunos quieran y pretendan".

Remírez ha sostenido que, "como se ha podido comprobar en los últimos meses en el Parlamento de Navarra, en el trabajo precisamente de la comisión de investigación, no hay el menor atisbo de corrupción en las actuaciones del Gobierno, ni de la presidenta, ni de ninguno de los miembros del Gobierno".