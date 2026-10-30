El Gobierno de Navarra y EH Bildu alcanzan un acuerdo para aprobar los Presupuestos para 2027

Acto de firma del acuerdo entre el Gobierno de Navarra y EH Bildu para la aprobación de los Presupuestos de 2027.- EUROPA PRESS

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra y EH Bildu han firmado este viernes un acuerdo para aprobar los Presupuestos de Navarra para el ejercicio 2027, los octavos que pactan el Ejecutivo presidido por María Chivite y la formación abertzale.

Fruto de este acuerdo, saldrán adelante todas las enmiendas acordadas entre los grupos que componen el Ejecutivo foral -PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin- y la coalición abertzale, que se compromete a facilitar la aprobación de las cuentas mediante su abstención.

La firma ha tenido lugar en el Palacio de Navarra y ha contado con la participación de los tres vicepresidente del Gobierno foral, Javier Remírez, Ana Ollo y Begoña Alfaro, además del consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti. Por parte de EH Bildu, han estado presentes los parlamentarios Laura Aznal y Adofo Araiz.

En declaraciones a los medidos de comunicación tras la firma, el consejero Arasti ha explicado que el Gobierno de Navarra ha aprobado este viernes el proyecto de Presupuestos que, tras el acto de firma, entregará en el Parlamento foral. Pero ha remarcado que, "como ha venido sucediendo en los últimos años, la voluntad del Gobierno de Navarra era llegar a ese momento con la certeza de que las fuerzas progresistas de esta Comunidad darán su respaldo a las cuentas" para 2027.

En este sentido, ha destacado que el acuerdo firmado con EH Bildu es un "documento de consenso amplio que cubre todas las áreas del trabajo del Ejecutivo navarro y las prioridades compartidas de las fuerzas que componen el Gobierno de Navarra" y su "socio externo presupuestario" en materias como fiscalidad, educación, salud, derechos sociales o cultura, entre otros.

Arasti ha subrayado que este acuerdo "viene a certificar la estabilidad" del Ejecutivo foral al facilitar la aprobación de los cuatro Presupuestos de esta legislatura y el octavo consecutivo desde que María Chivite es presidenta del Gobierno de Navarra.

Por su parte, la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Laura Aznal, ha resaltado el "valor político" de este acuerdo presupuestario y ha asegurado que la coalición abertzale ha hecho "decenas de aportaciones". Ha destacado que "es el octavo presupuesto que acordamos con el Gobierno de María Chivite y ya es el decimosegundo presupuesto en el que EH Bildu ha influido". "Somos plenamente conscientes de la gravedad de la amenaza que estamos viviendo. La derecha y la ultraderecha no ocultan su programa y sabemos perfectamente el retroceso que esto puede suponer. Por ello, hemos afrontado esta negociación con absoluta responsabilidad", ha remarcado.

Ha explicado que, en esta negociación, la coalición se ha marcado como objetivos "asegurar que haya recursos suficientes para garantizar unos servicios públicos fuertes y también que las cuentas públicas de Navarra puedan responder de mejor manera a las preocupaciones y las necesidades de las navarras y de los navarros". Si bien ha afirmado que estos Presupuestos "no son los Presupuestos que EH Bildu elaboraría", ha asegurado que "una vez más hemos mejorado lo que el Gobierno nos presentó al inicio de todo este proceso".

Entre las aportaciones al proyecto de Presupuestos, Aznal ha apuntado la garantía de unas pensiones de 16.660 euros anuales, lo que supone 1.190 euros en 14 mensualidades. En este sentido, ha avanzado que el proyecto de ley de medidas tributarias va a incluir una modificación de las deducciones fiscales "que va a permitir que esto sea así".

En materia de vivienda, este acuerdo compromete al Gobierno de Navarra a analizar la "expropiación forzosa" cuando "las personas y familias vulnerables que viven en viviendas de grandes tenedores corran el riesgo de ser desahuciadas". Además del impulso de vivienda "pública y asequible" en el entorno rural.

Por otro lado, se ha acordado el desarrollo de una ley para que las instalaciones eólicas y fotovoltaicas tributen, la promoción de "refugios climáticos" y un mayor control de los proyectos de biometanización. Otras medidas impulsadas por EH Bildu giran en torno a la sanidad, los cuidados, la igualdad, la siniestralidad laboral, la cooperación transfronteriza, la educación y la promoción del euskera. Igualmente, en el acuerdo se recoge el compromiso de destinar el posible remanente de 2026 a inversiones.

ESTATUTO DE PERSONAL

Preguntado si el proyecto de Presupuestos para 2027 incluye una partida para la negociación del nuevo Estatuto de Personal, José Luis Arasti ha indicado que "eso tendría que estar en una partida cuando se apruebe el estatuto, si se aprueba". "En principio, ahora mismo no está contemplado exactamente, pero hay margen" en los Presupuestos "en el caso de que ese estatuto, como todos deseamos, llegue a buen fin en el Parlamento a lo largo del año que viene", ha afirmado.

Por su parte, Laura Aznal ha explicado que "en estos momentos estamos en un proceso de diálogo con el Gobierno sobre este tema". "Antes de hablar de nada, queremos solucionar y que se nos garantice la financiación de ese coste para las entidades locales", ha subrayado, para añadir que "en estos momentos hay propuestas por nuestra parte" pero "todavía no hay ningún acuerdo".