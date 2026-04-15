El Gobierno de Navarra estima el requerimiento de la CHE sobre la planta de Nilsa en Tudela

PAMPLONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha estimado el requerimiento previo interpuesto por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para que el proyecto de modificación de actividad de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Tudela que promueve la sociedad pública Nilsa se tramite por medio de una Autorización Ambiental Unificada (AAU), "menos exigente en los requisitos técnicos y más sencilla de tramitar que el régimen de Autorización Ambiental Integrada (AAI) que se planteó inicialmente".

Según han explicado desde el Ejecutivo, la tramitación administrativa de esta infraestructura se inició como una modificación sustancial de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) que tenía entonces vigente.

En junio de 2024, Medio Ambiente "optó por cambiarla a una Autorización Ambiental Integrada (AAI), que de esta manera atendía también a una de las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Tudela, entendiéndolo como mejora que buscaba una mayor seguridad administrativa, al ser un régimen más exigente en los requisitos y medidas".

La CHE, no obstante, trasladó posteriormente un requerimiento previo entendiendo que el régimen de tramitación "debía retomar la AAU, apelando, entre otras razones, al Real Decreto Ley 11/95, que es la normativa aplicable a los tratamientos de aguas residuales urbanas".

Tras analizar la solicitud, el Gobierno de Navarra la considera "fundamentada" y en su sesión de este miércoles acuerda aceptarla, regresando por tanto al régimen de tramitación inicial de modificación sustancial de la AAU para la EDAR de Tudela.

Este cambio de tramitación "no supone, sin embargo, modificación alguna del proyecto técnico de modificación de la EDAR ni del funcionamiento de su instalación, ya que el proyecto original redactado en julio de 2023 ya recogía todas la Mejores Técnicas Disponibles, las conocidas como MTE".

Para justificar esta decisión, el Gobierno de Navarra pone como referencia la EDAR de Arazuri, que centraliza el 60% de los fangos de la Comunidad foral y que opera bajo una AAU. Según justifica Medio Ambiente, lo "relevante" desde la perspectiva técnica "no es la denominación del acto administrativo, sino el nivel de protección ambiental que se exija" a la instalación.

"AAI y AAU integran en Navarra las mismas autorizaciones sectoriales (gestión de residuos, emisiones a la atmósfera, vertidos indirectos, evaluación ambiental), con la única diferencia de que la AAU no integra la autorización de vertido directo al dominio público hidráulico de cuencas estatales, que la CHE otorga y controla directamente. Los trámites de exposición pública, participación y evaluación ambiental son idénticos en ambos regímenes", justifica el acuerdo adoptado este miércoles.

De hecho, el Departamento de Desarrollo Rural "se compromete a que el condicionado de la AAU incorpore las mejores técnicas disponibles (MTD) aplicables a la instalación, que se revise dicho condicionado cuando se publiquen nuevas conclusiones sobre MTD, y que se aplique un régimen de inspección y control con la periodicidad y los criterios propios de las instalaciones sujetas a la Ley de prevención y control integrados de la contaminación".

"En la práctica, la instalación quedará sometida a las mismas exigencias ambientales, el mismo control y la misma capacidad de revisión que si estuviera en régimen de AAI", indica el informe realizado por el servicio.

Dada la estimación de este requerimiento de la CHE, el Gobierno de Navarra ha declarado "terminado" el procedimiento de resolución del requerimiento previo que interpuso el Ayuntamiento de Tudela contra la anterior AAI, por "desaparición sobrevenida del objeto del mismo".