El Gobierno de Navarra, favorable a que se destinen fondos de las Políticas de Cohesión a vivienda asequible

El Ejecutivo foral ha invertido en los últimos años 14 millones de fondos MRR para viviendas de protección en alquiler en Navarra

PAMPLONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra es favorable a que se puedan destinar fondos europeos de las Políticas de Cohesión a vivienda asequible, un planteamiento que se recoge en un informe que aprobó el Parlamento Europeo el pasado 11 de septiembre.

Fuentes del Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra han destacado que en los últimos años se han venido destinando fondos europeos MRR a la construcción de vivienda asequible en alquiler en la Comunidad foral, por lo que respaldarían que la Unión Europea siga en esta línea.

De hecho, desde el Departamento de Vivienda han resaltado que serían partidarios de que se pudieran aumentar los fondos procedentes de Europa destinados a vivienda y que se convirtieran en permanentes.

Según han explicado desde el Ejecutivo foral, en los últimos años España ha recibido fondos MRR para vivienda por valor de 6.000 millones de euros, de ellos, 5.000 millones para rehabilitación y 1.000 millones para vivienda asequible, cuantías que en parte han ido llegando a Navarra para complementar las inversiones del propio Ejecutivo foral en rehabilitación y promociones de vivienda asequible en alquiler.

Por ejemplo, dentro del plan de alquiler Navarra Social Housing, un total de 12,7 millones de euros se han destinado a la construcción de viviendas de protección en alquiler en Navarra, principalmente en Pamplona y su Comarca (192 viviendas), y en los municipios de Tudela (27), Alsasua (21), Sangüesa (20), Estella-Lizarra (18), Bera (8) y Garralda (4).

En total, Navarra ha recibido de fondos MRR 71 millones de euros para rehabilitación y 14 millones de euros para promoción de vivienda de alquiler social.

El Gobierno de Navarra ha valorado que la propia Comisión Europea cuente con un comisario expresamente dedicado a Vivienda y ha respaldado que se pudieran impulsar las inversiones en este ámbito.

Cabe recordar que el pasado 11 de septiembre el Parlamento Europeo (PE) aprobó el informe elaborado por el eurodiputado socialista Marcos Ros para destinar fondos de las Políticas de Cohesión a vivienda asequible.

En concreto, el 'Informe sobre el papel de la inversión de la Política de Cohesión en la resolución de la actual crisis de la vivienda' fue aprobado con 462 votos a favor, 142 en contra y 63 abstenciones.

El texto advierte del "deterioro" del acceso a la vivienda en la Unión Europea "como consecuencia de la especulación, de un mercado privado descontrolado y la falta de inversión pública para la creación de un gran parque de vivienda asequible, además de las barreras burocráticas, la escasez de mano de obra especializada y las dinámicas de mercado que agravan la especulación".

Asimismo, el informe subraya "la necesidad de garantizar condiciones de inversión a largo plazo que protejan los derechos de los inquilinos, dar prioridad a la rehabilitación sobre la nueva construcción aprovechando la ola europea de renovación, e incluir medidas específicas para trabajadores y estudiantes que residen en zonas especialmente turísticas".