El Gobierno de Navarra impulsa medidas de justicia restaurativa en la resolución de conflictos por racismo y xenofobia

Firma del convenio entre la consejera Alfaro y la consejera Jurío en relación al uso de la justicia restaurativa en la resolución de casos de racismo y/o xenofobia - JESÚS GARZARON/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra impulsa medidas de justicia restaurativa en la resolución de conflictos ante posibles incidentes por racismo y/o xenofobia, gracias a un protocolo de colaboración suscrito entre la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, y la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío.

El objetivo del protocolo es establecer una hoja de ruta específica ante incidentes por racismo y/o xenofobia, para "ofrecer una respuesta de calidad a quienes sufren este tipo de daño, evitar la reincidencia y ayudar a luchar contra la infradenuncia". La firma del protocolo, que ha tenido lugar el Palacio de Navarra, ha contado con la presencia de la directora general de Políticas Migratorias, Eva Gurría, y la directora del servicio de Servicio de Reinserción, Mediación y Justicia Restaurativa, Elena Lacosta.

Atendiendo a las necesidades de cada caso, el Servicio de Atención frente al Racismo y la Xenofobia (SARX) adaptará su intervención ofreciendo diferentes alternativas, vehiculizando la demanda a nivel administrativo, judicial, a través de un proceso restaurativo, o derivando a la persona a otros recursos especializados, explican en un comunicado desde el Ejecutivo foral.

En el caso que la persona usuaria desee resolver el conflicto de manera extrajudicial a través de prácticas restaurativas, el procedimiento acordado establece que, en los casos de racismo estructural e institucional y aquellos casos de racismo social que revistan una especial complejidad, el SARX de la Dirección General de Políticas Migratorias derivará el caso a la Sección de Mediación y Justicia Restaurativa de la Dirección General de Justicia, que asignará los casos a organizaciones que cuenten con experiencia acreditada en la resolución de conflictos interculturales e interraciales, pertenecientes a la Red de Solución de Controversias.

Asimismo, en los casos de racismo social atendidos por el SARX en los que se considere la idoneidad de las prácticas restaurativas en la resolución del conflicto, será el equipo técnico del SARX el que las lleve a cabo. Cabe recordar que se entiende por racismo social aquel que tiene lugar "en el plano interpersonal" y se manifiesta mediante "actos individuales y/o colectivos que incluyen agresiones verbales o físicas, maltrato, prácticas discriminatorias y desigualdades prácticas".

El fomento de esta medida extrajudicial es uno de los objetivos establecidos en el Plan de Lucha Contra el Racismo y la Xenofobia en Navarra 2021-2026, que contemplaba entre las medidas recogidas la elaboración de protocolos de justicia restaurativa para las víctimas de incidentes por racismo y/o xenofobia.

SARX, SERVICIO PÚBLICO Y GRATUITO

El Servicio de Atención frente al Racismo y la Xenofobia es un servicio público y gratuito del Gobierno de Navarra, dirigido a las personas que hayan sufrido o sufren discriminación por racismo y/o xenofobia.

Perteneciente a la Dirección General de Políticas Migratorias y gestionado por la Fundación Secretariado Gitano, comenzó con su actividad en 2023 con el objetivo de ofrecer una atención integral frente a la discriminación por origen étnico, racial u origen nacional.

En 2025 el Servicio atendió un total de 265 casos, de los cuales el 43% fueron colectivos y el resto individuales; y se realizaron un total de 2.997 intervenciones en las oficinas que el SARX tiene en Pamplona (1.887) y Tudela (1.090).

FOMENTO DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA POR PARTE DEL EJECUTIVO FORAL

La justicia restaurativa es un modelo que complementa al sistema penal tradicional, "que se centra en las víctimas y las sitúa en el centro del proceso, pero sin olvidar a las y los responsables del delito, dándoles la oportunidad de reparar el daño causado".

Durante el proceso, se ofrece a la víctima "un espacio seguro donde puede expresar el impacto que el agravio ha tenido en su vida, y se le permite manifestar qué necesita para sentirse reparada". De igual manera, este modelo "demanda una responsabilidad activa en la persona infractora y no se limita únicamente a su castigo, sino a la reinserción de las mismas".

El Gobierno de Navarra ha puesto en marcha este año la Red Restaurativa, una plataforma web que aúna todos los recursos disponibles para la resolución de conflictos por vía extrajudicial. Esta web consiste en una herramienta de promoción, divulgación y fomento de las prácticas restaurativas comunitarias que se desarrollan en Navarra, e incluye todos los servicios ofrecidos por el Ejecutivo foral, las entidades locales y otras administraciones, así como entidades del tercer sector y personas con experiencia en este ámbito, que pone en contacto directo a la ciudadanía con personas profesionales de la mediación y la facilitación.