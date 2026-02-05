El Gobierno de Navarra impulsa un proyecto para fomentar el acogimiento familiar de menores migrantes no acompañados

PAMPLONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través de la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia, ha puesto en marcha 'Harrera', un proyecto de sensibilización y captación de familias para el acogimiento familiar y comunitario de niñas, niños y adolescentes que llegan y/o se encuentran en Navarra sin la compañía de una persona adulta que sea su responsable legal.

Una iniciativa que busca "construir una red sólida que permita a las personas migrantes solas desarrollarse en un entorno protector, facilitar su tránsito hacia la autonomía y lograr una plena integración en la sociedad", señalan desde el Ejecutivo foral.

Impulsado por el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo en colaboración con la entidad Berriztu, este proyecto se enmarca dentro de una serie de acciones que tiene previstas el Ejecutivo foral para la promoción del acogimiento familiar a la ciudadanía y el fomento del posible acogimiento de menores migrantes no acompañados, con el objetivo de apostar por "desinstitucionalización" de las y los menores del sistema de protección, "que es la línea fundamental fijada por la Estrategia Estatal de derechos de la infancia y la adolescencia".

La ejecución del proyecto está dentro de la convocatoria de Fondo Social Europeo Plus (FSE+) con una duración de tres años, que abarcará dos grandes acciones de sensibilización, captación y promoción del acogimiento: por un lado, un proyecto de cobertura general, compartido con otras comunidades autónomas; y, por otro, un proyecto de carácter local y comunitario (Harrera). Ambos proyectos tendrán un coste aproximado de 1,4 millones de euros, cuya financiación proviene en un 60% de fondos propios del Gobierno de Navarra, y en un 40%, de fondos europeos. A su vez, este año 2026 se va a reeditar el convenio para el acogimiento familiar de especial preparación.

CHARLAS INFORMATIVAS EN LOS PRÓXIMOS MESES

El proyecto se inició en octubre del pasado 2025, con el estudio de las localidades y comunidades donde se va a iniciar a implantar, y la preparación de materiales de sensibilización y contactos comunitarios. En este primer trimestre de 2026 se van a desarrollar una serie de charlas informativas en diversos municipios para llegar a la población. Precisamente, la primera de ellas tendrá lugar esta misma tarde en la Casa de Cultura de Burlada, a las 19.00 horas.

En estas sesiones se presentarán las diferentes modalidades de acogimiento y los detalles del proyecto, abriendo un espacio para dar a conocer cómo personas y familias pueden implicarse. La implicación de la ciudadanía en 'Harrera' pueden hacerse de dos maneras: mediante el acogimiento familiar, o a través grupos comunitarios de apoyo que "favorezcan la autonomía de los menores, su desarrollo en un entorno seguro y su integración en la comunidad".

Cualquier persona soltera, viuda, divorciada, casada o en pareja estable que resida en Navarra y tenga más de 30 años puede ser persona o familia de acogida. Es imprescindible que todos los miembros que compongan la unidad familiar estén de acuerdo en llevar a cabo el acogimiento y durante el proceso recibirán un acompañamiento. Las personas interesadas pueden obtener más información a través del teléfono 948319766.