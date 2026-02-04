El Gobierno de Navarra invierte un millón de euros en "mantener y mejorar" el servicio de atención omnicanal del 012

Archivo - Oficina de Atención Ciudadana de Tudela. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra invertirá 996.837,50 euros en "mantener y mejorar" durante los próximos cinco años la plataforma omnicanal de atención ciudadana 012, desde la que se ofrece asistencia telefónica y on line para realizar tramitaciones o resolver dudas vinculadas a los servicios públicos. Con este fin, el Ejecutivo ha autorizado en su sesión de este miércoles a la sociedad pública NASERTIC para realizar el contrato para garantizar este sistema de atención.

El precio estimado de este contrato de servicio incluye posibles prórrogas, hasta un máximo de cinco años, y un 15% de incremento por posibles modificaciones o ampliaciones en el soporte técnico y un 20% en previsión de posibles variaciones en el uso de la plataforma por incorporación de nuevas entidades, desarrollo de nuevos automatismos o requerimiento de nuevos servicios, explica en un comunicado el Ejecutivo foral.

NASERTIC se encarga de gestionar la prestación de diversos servicios de atención ciudadana del Gobierno de Navarra, entre los que se encuentran la Oficina de Atención Ciudadana en Tudela, la Oficina Móvil de Atención Ciudadana, el Servicio de Atención Ciudadana 012 y el servicio de tarde de la Oficina de Atención Ciudadana en Pamplona.

La entidad pública es responsable de "garantizar el mantenimiento de un modelo de atención omnicanal con continuidad y evolución a través de la contratación, mantenimiento, desarrollo, abono y gestión de las plataformas o sistemas necesarios para el correcto servicio", según ha explicado en rueda de prensa el vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez.

UN SERVICIO CON 46 AYUNTAMIENTOS ADHERIDOS

La prestación del servicio implica la renovación de licencias, el soporte técnico y funcional, el mantenimiento correctivo, preventivo y evolutivo, así como los servicios operativos asociados a los distintos componentes que conforman la solución actualmente implantada, entre los que se incluyen la plataforma de atención omnicanal Genesys Cloud, la plataforma de automatización y agentes virtuales (bots), los sistemas de transcripción y síntesis de voz (TTS/STT), la infraestructura de comunicaciones segura para la interconexión con la red telefónica pública y las centralitas municipales y las integraciones del servicio con sistemas del Gobierno de Navarra y de los 46 ayuntamientos adheridos al servicio 012.

El contrato autorizado este miércoles tiene por objeto "la continuidad operativa, la sostenibilidad técnica y la evolución controlada de la solución ya desplegada, garantizando su correcta explotación a largo plazo y su adaptación progresiva a nuevas necesidades del servicio 012 y de las entidades adheridas".