El Gobierno de Navarra invita a la ciudadanía a "romper estereotipos sexistas" y "revisar" comportamientos por el 8M

Presentación de la campana del Gobierno de Navarra con motivo del 8 - MAITE H.MATEO-GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

'Rompamos estereotipos, practiquemos la igualdad. Urra ditzagun estereotipoak, praktika dezagun berdintasuna' es el lema escogido por el Gobierno de Navarra para la campaña organizada con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer.

La iniciativa "invita a revisar gestos y comportamientos cotidianos que sostienen la desigualdad, como aquellos que normalizan una distribución desigual de los cuidados y de la carga mental, los que presentan la corresponsabilidad como una ayuda voluntaria, y no como una responsabilidad compartida, o aquellos que atribuyen la menor presencia de mujeres en los espacios de decisión a una supuesta falta de interés, ignorando las barreras estructurales que todavía persisten".

La campaña ha sido presentada por el vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, y la directora gerente del Instituto Navarra para la Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua (INAI / NABI), Patricia Abad, acompañados de representantes institucionales.

Según ha afirmado Remírez, "la igualdad es algo que sin duda se tiene que practicar". "No basta con estar de acuerdo, es necesario que sigamos dando pasos y la integremos en nuestra vida cotidiana de una vez por todas", ha subrayado.

Remírez ha remarcado que "podemos pensar que ya hemos avanzado mucho, y es verdad, pero hay datos sin embargo que nos dicen que aún tenemos mucho camino por recorrer". Por ejemplo, "casi la mitad de las mujeres navarras, en torno a un 47%, afirma que les supone bastante o mucho esfuerzo conciliar el empleo con las tareas domésticas", cuando entre los hombres esta cifra es de "apenas un 30%". En los hogares con menores de 15 años, "son las mujeres quienes se encargan siempre o la mayor parte de las veces de su cuidado (47,2%), frente al 29,2% de los hombres".

Todo esto, ha continuado Remírez, "viene a señalar que a pesar de que la igualdad legal existe", pero que la igualdad real "necesita mucha más práctica para romper con esos estereotipos".

Por otro lado, ha destacado que "hay una brecha importante en cómo percibimos esa realidad", ya que "casi nueve de cada diez hombres consideran que ya tenemos los mismos derechos, mujeres y hombres, pero entre las mujeres esa percepción es mucho menor" (7,5 de cada 10 mujeres). Además, 6,7 de cada 10 hombres creen que mujeres y hombres tienen las mismas oportunidades, mientras que entre las mujeres esta percepción se sitúa en 5,6 sobre 10.

"Frente a esto, tenemos que ser claros y claras. Mientras unos y unas trabajamos para impulsar la igualdad real, hay quienes se empeñan en cuestionarla, en presentar la igualdad como una cuestión meramente ideológica o negar, ya lo más grave, la violencia machista. Y lo digo con la gravedad que nos impone la propia realidad", ha indicado, tras señalar que precisamente hace una semana "una mujer navarra fue víctima de un crimen machista".

"La extrema derecha quiere convertir los derechos alcanzados por las mujeres en una batalla irresponsable, olvidando que la igualdad es eso, un derecho", ha criticado, tras reivindicar que la campaña "va precisamente de eso, de entender que ayudar en casa no es lo mismo que asumir la responsabilidad, de cuestionar que hay frases hechas, gestos y hábitos con mucha desigualdad y, en definitiva, de ejercer la corresponsabilidad".

Por su parte, Abad ha explicado que se han distribuido más de 4.000 carteles dirigidos a 900 emplazamientos como ayuntamientos, servicios sociales de base, o centros de salud. La campaña cuenta también con un vídeo y con difusión en las revistas locales "para que llegue a todo el territorio".

Abad ha emplazado a romper "los estereotipos que nos alejan de la igualdad", a huir "de ese espejismo de la igualdad en el que creemos que a veces estamos instaladas e instalados". "Veamos y revisemos a nivel particular y a nivel también institucional, en cada ámbito y en cada institución, qué cuestiones podemos hacer para avanzar en una igualdad real y efectiva de las mujeres", ha apuntado.

En el marco del 8M, el Gobierno de Navarra entregará el Premio Berdinna a la igualdad el 6 de marzo, y el propio 8 de marzo realizará una concentración frente al Palacio de Navarra, además de "acompañar" a las movilizaciones que organice el movimiento feminista.

Otro "elemento interesante que está en el centro de toda la campaña", es "revisar qué cuestiones en la práctica estamos dejando pasar y asumiendo como normales, y que requieren de una acción propia y concreta para avanzar en la igualdad". "La igualdad no es una cosa que se tiene que dar por hecha, sino que a veces supone un esfuerzo personal, un esfuerzo colectivo también, pero que en todos los casos lo que hace es sumar y añadir valor a nuestras sociedades", ha señalado. En este sentido, ha hecho referencia al "tema del lenguaje inclusivo, que a veces se le da poco valor", pero permite "incluir a todas las personas en los ámbitos de diálogo, de representación o de comunicación".

UNA INVERSIÓN EN "BIENESTAR COMPARTIDO"

El Gobierno de Navarra pretende impulsar con esta campaña "una corresponsabilidad real, basada en que ayudar no es lo mismo que corresponsabilizarse y que la igualdad implica compartir la gestión de los cuidados y la carga mental". La campaña también "promueve la igualdad efectiva y la presencia de las mujeres en ámbitos donde siguen existiendo barreras, para ampliar oportunidades y visibilizar referentes".

El Gobierno de Navarra pretende "trasladar el mensaje de que vivir en igualdad es una inversión en bienestar compartido que favorece relaciones más libres, justas y seguras". Defiende que "una sociedad igualitaria fortalece la democracia y contribuye a crear entornos en los que las personas pueden mostrarse vulnerables sin ser penalizadas y donde los cuidados ocupan un lugar central".

La campaña, que tiene un coste de 55.000 euros, se difundirá en prensa, radios generalistas, revistas locales, redes sociales (X, Instagram y Tik Tok), televisión local (Navarra Televisión) y soportes urbanos, como marquesinas y las lonas instaladas en el Palacio Foral, además de cartelería que se exhibirá en espacios públicos. Tanto en el vídeo como en la cartelería, se recurre a la imagen de carteles rasgados con ideas de "falsa igualdad", para "trasladar de un modo visual la necesidad de romper estereotipos".

COMISIÓN DE COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES

La Comisión para la Coordinación de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y las Entidades Locales de Navarra en materia de igualdad entre mujeres y hombres ha celebrado este viernes su primera reunión del año.

Durante la sesión se han abordado cuestiones como el impulso del nuevo 'Itinerario para la planificación de la política de igualdad de las entidades locales de Navarra', instrumento de referencia que el Gobierno de Navarra pone a disposición de las entidades locales con el objetivo de incorporar estándares de calidad en el desarrollo de las políticas públicas locales de igualdad. Por otro, se ha planteado la "necesidad de actualizar" la 'Guía para la elaboración de Protocolos Locales de coordinación de la actuación ante la violencia contra las mujeres' dirigida a las entidades locales de Navarra.

Asimismo, se ha informado sobre el II Plan de acción de la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia contra las mujeres 2026-2030. Este plan se ha elaborado a través de un proceso participativo en el que han colaborado los departamentos competentes en los ámbitos de cultura, deporte, derechos sociales, educación, empleo, igualdad, interior, justicia, juventud, políticas migratorias, salud y vivienda.