El Gobierno de Navarra lanza un asistente virtual para resolver consultas sobre alquiler

Asistente virtual ‘Alaia’ - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra ha puesto en marcha 'Alaia', un asistente virtual especializado en la resolución de consultas relacionadas con el alquiler, con el objetivo de "mejorar la atención a la ciudadanía y facilitar el acceso a información fiable y actualizada".

Este nuevo 'chatbot', disponible en castellano y euskera y accesible desde el apartado de alquiler de la página web vivienda.navarra.es, responde "de forma rápida y sencilla" a las dudas más frecuentes sobre el mercado de alquiler, incluyendo información de viviendas protegidas y libres.

El sistema se ha desarrollado en colaboración con la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización y utiliza tecnologías libres y modelos de lenguaje entrenados con la legislación foral de vivienda.

La base de conocimiento "se actualiza de forma constante y el propio sistema es capaz de aprender de las interacciones con las personas usuarias, lo que permite mejorar progresivamente la calidad de las respuestas".

A través de esta herramienta, la ciudadanía puede obtener orientación sobre Zona de Mercado Tensionado, precios máximos de alquiler, derechos y obligaciones, ayudas al arrendamiento de viviendas e información sobre la legislación vigente en materia de vivienda.

Además, el asistente virtual dispone de más de 50 modelos de documentos, entre los que se incluyen contratos para distintos tipos de alquiler, plantillas de notificaciones para prórrogas o finalizaciones de contrato y otras gestiones habituales.

Asimismo, 'Alaia' cuenta con un equipo humano de apoyo formado por abogados que atienden las consultas "más complejas", para lo cual será necesario registrarse. Estas cuestiones se responden en un plazo máximo de una hora, de lunes a viernes, en horario de 8 a 17 horas.

Con esta nueva herramienta, la Dirección General de Vivienda "refuerza su apuesta por una atención más ágil, cercana y eficiente, complementando los canales tradicionales de información y el nuevo servicio de asesoramiento y mediación en materia hipotecaria y de alquiler que se ha puesto en marcha este año".