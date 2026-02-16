El Gobierno de Navarra lanza una campaña para impulsar el uso de la aplicación de la Carpeta Personal de Salud

Cartel de la campaña 'Carpeta Personal de Salud: una conexión que te cuida/ Zaintzen zaituen konexio bat' - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El gerente del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea, Jon Guajardo, y el jefe de servicio de Atención a la Ciudadanía y al Paciente, Asier Pascual, han presentado este lunes la campaña institucional del Departamento de Salud 'Carpeta Personal de Salud: una conexión que te cuida/ Zaintzen zaituen konexio bat'.

El objetivo de esta campaña es impulsar el uso generalizado de la Carpeta Personal de Salud (CPS) como "herramienta clave en la digitalización de la atención sanitaria y aumentar la confianza en esta aplicación, haciendo hincapié entre grupos menos familiarizados con herramientas digitales".

Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de transformación digital del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y cuenta con financiación procedente de fondos europeos Next Generation, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y vinculados al Plan de Atención Digital Personalizada; fondos orientados a "reforzar los sistemas públicos, mejorar la accesibilidad y avanzar hacia una sanidad más cercana, digital y resolutiva".

Tal y como ha explicado el gerente de Osasunbidea, "Carpeta Personal de Salud es una herramienta que supone un avance real en transparencia, en autonomía del paciente, en continuidad asistencial y en eficiencia organizativa". "En definitiva, es una manera de poner la información sanitaria en manos de quienes realmente importa: las personas", ha indicado.

Guajardo también ha subrayado que "no se trata solo de tecnología". "Se trata de un nuevo modelo de relación entre la ciudadanía y su sistema sanitario: más ágil, más informado, más participativo y centrado en las personas por eso es fundamental que la población la conozca, confíe en ella y sepa cómo utilizarla", ha manifestado.

MÁS FUNCIONALIDADES, CAMPAÑA Y FORMACIÓN

Asier Pascual, jefe de servicio de Atención al Ciudadano y al Paciente de Osasunbidea, ha mencionado algunas de las funcionalidades que se han incluido a Carpeta Personal de Salud en los últimos meses, como la descarga de imágenes diagnósticas, la posibilidad de cancelar citas, la gestión automática de datos administrativos o el envío de documentación e imágenes a profesionales.

Y también ha adelantado las que están "a punto de incluirse", como la cartilla de vacunación completa, el recordatorio automático de citas de Atención Primaria o los informes de exploración.

Como ha recordado Pascual, todas estas mejoras se trabajan junto a la Dirección General de Transformación y Digitalización del Gobierno de Navarra.

En cuanto a la campaña presentada, bajo el lema 'Una conexión que te cuida / Zaintzen zaituen konexio bat', se difundirá a partir de este martes a través de distintos canales -medios de comunicación, redes sociales, soportes exteriores y espacios sanitarios- y, como ha indicado Pascual "se ha pretendido que sea una campaña con un lenguaje claro, cercano y accesible".

"Consta de tres carteles, cuñas de radio, vídeo y piezas para redes, con sus correspondientes adaptaciones a castellano y euskera, en los que queremos dar sentido y visibilidad a Carpeta con una imagen de la unión que supone Carpeta Personal de Salud para todos y todas las pacientes y nuestros profesionales", ha explicado Pascual.

La aplicación de Carpeta Personal de Salud se puede descargar en los terminales móviles, tanto en los que utilizan sistema operativo Android como iOS. También se puede acceder a través de la web con certificado digital, con Clave, con CIPNA y una contraseña que puede solicitarse de manera telemática o en los Centros de Salud de Atención Primaria. Toda la información relativa a CPS se encuentra se encuentra en el portal de salud.

Actualmente hay alrededor de 250.000 personas usuarias activas de CPS. 40.000 acceden con certificado digital o clave, 210.000 lo hacen con su CIPNA y contraseña. De acuerdo a los datos registrados por Salud, cada mes se realizan casi 700.000 accesos y solo en 2025 se produjeron 8,3 millones de accesos.

Además de la campaña y el "aumento progresivo" de funcionalidades, desde el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea se está trabajando en otras formas de comunicación y visibilización de la Carpeta Personal de Salud, "sobre todo para conseguir que más personas la utilicen de forma habitual".

Así, encuadrado en la Estrategia de Salud Comunitaria de Atención Primaria, están realizando formaciones de uso de Carpeta enfocadas a que los Centros de Salud puedan ofrecer también a su vez talleres a la ciudadanía y se están realizando sesiones de formación enfocadas específicamente a profesionales de Osasunbidea.