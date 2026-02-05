El Gobierno de Navarra lidera un proyecto europeo sobre alfabetización mediática de personas mayores en el medio rural

PAMPLONA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas Públicas (Departamento de Presidencia e Igualdad), lidera el proyecto europeo INMERS (International Media Literacy - Empowered Rural Seniors).

Esta iniciativa, financiada por el programa Europa Creativa de la Comisión Europea, busca mejorar la alfabetización mediática de las personas mayores de 65 años en zonas rurales.

El proyecto pone "especial énfasis" en territorios "con convivencia de varias lenguas, con el fin de fortalecer la autonomía, el pensamiento crítico y la participación activa de los mayores en la sociedad digital".

Con un "marcado carácter internacional", el Gobierno de Navarra conforma este consorcio junto a entidades de referencia de la Comunidad foral, Finlandia y Rumanía: NASERTIC, la Universidad de Navarra, la Universidad de Laponia, la organización rumana Funky Citizens y el Instituto de Periodismo Constructivo de Navarra.

A este equipo de trabajo se suman, como entidades asociadas, el Instituto Ucraniano de Medios y Comunicación y la Biblioteca Nacional de Estonia, que "aportarán su experiencia en alfabetización mediática y lucha contra la desinformación".

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha señalado que "este proyecto sitúa a Navarra como referente europeo en la promoción de una ciudadanía crítica e informada, abordando la brecha digital y la desinformación desde una perspectiva social, territorial y de igualdad, con especial atención a las personas mayores que viven en el medio rural".

INMERS se desarrollará durante 24 meses en Navarra, Laponia (Finlandia) y Transilvania (Rumanía), territorios "que comparten retos estructurales como el envejecimiento de la población, la dispersión territorial y las dificultades de acceso a recursos digitales e informativos en el medio rural con la convivencia de diferentes lenguas".

En el caso de Navarra, el proyecto incorporará el euskera como lengua de trabajo, junto al sami en Laponia y el húngaro en Transilvania.

El proyecto "pone el foco en la alfabetización mediática como herramienta clave para fortalecer la autonomía personal, el pensamiento crítico y la participación de las personas mayores en la sociedad digital".

La iniciativa cuenta con un presupuesto total de 499.835,26 euros, de los cuales 349.388,86 euros serán financiados por la Comisión Europea a través del programa Europa Creativa, lo que supone un porcentaje de cofinanciación del 70%. El resto del presupuesto será aportado por las entidades socias del consorcio.

DIAGNÓSTICO, FORMACIÓN Y COCREACIÓN

Esta alianza entre administraciones, universidades y sociedad civil contempla, en una primera fase, la realización de diagnósticos específicos sobre las necesidades de alfabetización mediática de las personas mayores en cada uno de los territorios participantes, así como un análisis comparado a escala europea.

A partir de estos estudios, se diseñarán talleres formativos presenciales "adaptados a las características sociolingüísticas y culturales de cada región para combatir la brecha digital y la desinformación, dos desafíos de la sociedad actual".

Uno de los principales resultados del proyecto será la elaboración de una Guía Europea de Alfabetización Mediática, desarrollada mediante un proceso de cocreación en el que participarán personas mayores, personal formador y agentes locales.

Esta guía se traducirá a diferentes lenguas, incluidas las lenguas de los territorios participantes, con el objetivo de "garantizar su accesibilidad y replicabilidad en otras regiones europeas".

El proyecto incluye también la formación de formadores y formadoras, con el fin de "asegurar la continuidad de las acciones más allá de la duración del proyecto y facilitar su implantación futura en otros contextos rurales".

Con INMERS, el Gobierno de Navarra "refuerza su compromiso con las políticas de innovación social, igualdad y cohesión territorial, alineadas con la Agenda 2030, la estrategia europea de lucha contra la desinformación y el fortalecimiento de la democracia".

El proyecto permitirá, además, trasladar sus conclusiones y buenas prácticas a foros europeos como el Comité Europeo de las Regiones, "contribuyendo a situar la alfabetización mediática de las personas mayores en el centro de las políticas públicas europeas".