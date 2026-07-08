El Gobierno de Navarra llama a extremar la precaución ante el alto riesgo de incendios en los próximos días

Imagen del incendio forestal en Imárcoain que tuvo lugar el pasado 5 de julio. - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra recuerda la necesidad de extremar las precauciones ante el alto riesgo de incendios forestales previsto para los próximos días en la Comunidad foral. Según las previsiones elaboradas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el riesgo de incendios será "muy alto" o "extremo" durante los próximos días, coincidiendo con el episodio de altas temperaturas.

"Esta situación se ve agravada por la escasa humedad de la vegetación y la ausencia de precipitaciones significativas, factores que aumentan de forma notable la disponibilidad del combustible vegetal para arder y propagar un incendio en caso de que se produzca", advierten desde el Ejecutivo foral.

A esto se suma el aviso especial activado por AEMET por la ola de calor, con avisos de nivel naranja por temperaturas que pueden alcanzar los 39 grados en la Ribera, y de nivel amarillo en la zona centro y el Pirineo, con mínimas nocturnas también altas que dificultan la recuperación de la humedad durante la noche.

Ante estas previsiones, se recomienda extremar las precauciones en las labores de cosechado de cereal y otros cultivos con bajo contenido de humedad, así como en otras actividades profesionales en el medio rural. A causa de lo complicado de la situación meteorológica, se recomienda no realizar estos trabajos a partir de las 14.00 horas en todo Navarra.

Además, en suelo urbano, se desaconseja el uso del fuego en exteriores, específicamente la celebración de hogueras, barbacoas y el uso de material pirotécnico o cualquier artefacto con fuego hasta que se produzca una normalización de las temperaturas y las condiciones de humedad de la vegetación.

RESTRICCIONES CON RIESGO MUY ALTO O EXTREMO

De acuerdo con la Orden Foral 222/2016, de 16 de junio, que regula el uso del fuego en suelo no urbanizable, y con el Plan Anual 2026 para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales en la Comunidad Foral de Navarra, mientras se mantengan los niveles de riesgo muy alto o extremo no está permitido el uso recreativo del fuego en suelo no urbanizable, lo que incluye la prohibición de hacer barbacoas, lanzar material pirotécnico o el uso del fuego en romerías. Asimismo, tampoco se pueden realizar quemas agrícolas o forestales, incluida la quema de rastrojos.

Del mismo modo, cuando el índice de riesgo alcanza el nivel extremo, queda prohibida la circulación de vehículos a motor por pistas forestales y otros caminos rurales.

Asimismo, se recuerda que el uso de maquinaria y equipos susceptibles de generar chispas, deflagraciones o descargas eléctricas cerca de vegetación, tales como cosechadoras, empacadoras o desbrozadoras, debe realizarse "con especial precaución y ajustarse en todo momento a la normativa".

Dadas las circunstancias, el Gobierno de Navarra pide a la población que evite cualquier actividad que pueda generar incendios y que se comunique de inmediato al 112-SOS Navarra cualquier indicio de humo o fuego en el monte. Asimismo, se solicita también a los ayuntamientos que intensifiquen la vigilancia y la observación del territorio, y que trasladen a su vecindario la necesidad de evitar el uso del fuego mientras se mantenga esta situación de riesgo.