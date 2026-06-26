El Gobierno de Navarra llama "fortalecer una sociedad más justa e inclusiva" frente a los "discursos reaccionarios"

María Chivite interviene durante el acto institucional por el Día del Orgullo LGTBI+. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha celebrado este viernes por la tarde un acto, con motivo de la celebración el próximo 28 de junio del Día Internacional del Orgullo LGTBI+, en el que ha llamado a "fortalecer una sociedad más justa e inclusiva" frente al "preocupante aumento de los discursos reaccionarios".

El acto se ha celebrado a las 18.00 horas a las puertas del Palacio de Navarra y ha contado con la presencia de la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, acompañado de varios de sus consejeros: Javier Remírez, Ana Ollo, Fernando Domínguez, José Luis Arasti, Carmen Maeztu, Juan Luis García y Óscar Chivite. También ha asistido la delegada del Gobierno, Alicia Echeverría, así como representantes de los grupos parlamentarios y de las fuerzas de seguridad.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, han leído, en castellano y euskera, la declaración institucional aprobada por el Ejecutivo foral en el que ratifica su compromiso con "el impulso y la garantía de derechos para todas las personas, mediante políticas públicas de igualdad construidas desde una mirada feminista, inclusiva, interseccional y diversa, que contribuyan a construir una sociedad más igualitaria".

En este texto, el Gobierno de Navarra destaca que el Día Internacional de la Diversidad Sexual y de Género "no es solo un día de celebración" sino "un ejercicio de memoria y reconocimiento, y una oportunidad para renovar con firmeza nuestro compromiso político y social con el impulso de políticas públicas que contribuyan a hacer de nuestra comunidad un espacio más plural, seguro e igualitario".

En este sentido, llama a "desterrar la idea de que la diversidad sexual y de género es un asunto exclusivo de las personas LGTBI+. No se trata de una lucha sectorial ni de una demanda de minorías. Tiene que ver, precisamente, con el derecho de todas las personas a vivir de la manera más libre posible la sexualidad, el género y la forma de habitar el mundo".

"Cuando una persona sufre discriminación por su orientación sexual, identidad sexual o de género, expresión de género o características sexuales, la calidad democrática de nuestra sociedad se debilita. Por el contrario, cuando avanzamos en derechos LGTBI+, avanzamos en justicia para todas las personas", ha defendido.

La declaración pone en valor que "la despenalización, la despatologización y todos los avances alcanzados son fruto del trabajo incansable de los colectivos LGTBI+ y del activismo social". "Su labor, junto con el compromiso de las administraciones públicas, ha contribuido a que Navarra sea hoy una comunidad referente y pionera en la defensa de los derechos humanos y en el reconocimiento de la diversidad sexual y de género", destacan desde el Ejecutivo foral.

La declaración reconoce que "hemos avanzado en el respeto a la diversidad" pero advierte que "los derechos conquistados no son inmunes a los retrocesos". Ha alertado ante el "preocupante aumento de discursos reaccionarios que buscan cuestionar los logros alcanzados, especialmente los derechos de las personas trans, en un contexto en el que la LGTBI+fobia y los delitos de odio siguen siendo una realidad".

Ante esta situación, ha apelado a la "responsabilidad compartida". Por un lado, las instituciones "tenemos el deber ineludible de proteger los derechos conseguidos, implementar políticas públicas transversales con recursos suficientes y garantizar que nuestras administraciones sean espacios seguros para todas las personas".

Asimismo, "el compromiso diario de la ciudadanía es indispensable para fortalecer una sociedad más justa e inclusiva, basada en la solidaridad, el pensamiento crítico y la respuesta firme ante cualquier expresión de intolerancia", subraya la declaración institucional del Gobierno foral. Del mismo modo, llama a "seguir haciendo de las calles y de los espacios públicos ámbitos de reivindicación, participación colectiva y convivencia democrática, garantizando que sean accesibles, seguros y habitables para todas las personas".

La declaración institucional recuerda la campaña institucional de este año, bajo el lema 'Orgullo de diversidad / Aniztasunean Harro. Celebra la diferencia, reivindica la igualdad', cuyo objetivo es "defender el valor de la diversidad y recordar que la uniformidad no existe ni es deseable". "Pero celebrar la diversidad no es suficiente si no se garantizan condiciones reales de igualdad. Reivindicarla significa trabajar para que las diferencias nunca se traduzcan en desigualdad, exclusión o pérdida de derechos", remarca.

Finalmente, el Gobierno de Navarra ha apostado por "un futuro de plenos derechos, igualdad real y orgullo compartido" y ha animado a la ciudadanía a participar en las movilizaciones organizadas por los colectivos este 28 de junio "y a ocupar las calles y los espacios públicos con reivindicación, convivencia y diversidad".