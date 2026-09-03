El Gobierno de Navarra ofrece este curso la gratuidad en los niveles A1 y A2 de euskera

La vicepresidenta Ollo, junto al director gerente de Euskarabidea - Instituto Navarro del Euskera, Javier Arakama, y representantes de centros de iniciativa social y entidades locales, durante la presentación de la campaña 'Euskera ahora'. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Gobierno de Navarra, a través de Euskarabidea - Instituto Navarro del Euskera, ha renovado la campaña anual 'Euskera ahora' para impulsar el aprendizaje del euskera entre las personas adultas. En la actualidad más de 5.800 personas adultas participan en esta formación. Este curso, por primera vez, se ofrece la gratuidad para aquellas personas que se inscriban en los niveles A1 y A2.

La campaña se ha realizado en colaboración con 35 entidades locales y agentes del ámbito de la enseñanza del euskera a personas adultas: el euskaltegi público Zubiarte, las escuelas oficiales de idiomas, la Escuela Oficial de Idiomas a Distancia, y los euskaltegis de AEK, IKA y bai&by. Se pretende impulsar el aprendizaje o mejorar el conocimiento del euskera, invitando también a hacerlo a los ciudadanos que han venido de fuera a Navarra, destacando la gratuidad del proceso o la "importante subvención pública" en los distintos niveles formativos.

En la presentación de la campaña han participado la vicepresidenta y consejera del Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo; el director gerente de Euskarabidea, Javier Arakama; la alcaldesa de Ansoáin, Marta Díez, en representación de las entidades locales; y la representante de IKA, Aitziber Garralda, en nombre de las entidades sociales. También han estado presentes representantes de las entidades colaboradoras de la campaña: Marisa Zubiri, en representación del euskaltegi público Zubiarte; Xabier Martinez de Lezea, en representación del organismo de enseñanza de euskera IKA; Beatriz Buldain y Xabier García, en representación del organismo AEK; Carol Sáez de Albéniz y Santi Leoné, en representación de las escuelas oficiales de idiomas, y Esther Korres, en representación de la EOIDNA.

'Euskara ahora' se desarrollará durante todo el mes de septiembre con la publicación de anuncios en redes sociales, en marquesinas de Estella, Tafalla, Tudela y la Comarca de Pamplona, en vallas publicitarias próximas el campus de la UPNA, en Arrosadía, en estaciones de autobús y de tren, en los centros comerciales de Itaroa y La Morea, en radio, periódicos y revistas locales. Esta campaña ha supuesto una inversión aproximada de 60.000 euros.

La vicepresidenta Ollo ha enmarcado el impulso de la enseñanza del euskera en adultos como "un eje estratégico de la política lingüística, clave para la recuperación y uso de esta lengua propia, junto a otras líneas de nuevos hablantes". Ha puesto en valor el "trabajo colaborativo" con las entidades locales en la promoción del aprendizaje y uso del euskera, que "genera sinergias que optimizan el impacto de las políticas públicas en torno al euskera". "El Gobierno de Navarra adquirió el compromiso de avanzar en la gratuidad del aprendizaje del euskera, como base del derecho que la ciudadanía navarra tiene al conocimiento y uso de esta lengua propia. En los dos últimos años, ese compromiso ha ido garantizando que las personas adultas que se inicien en su aprendizaje tengan asegurada la gratuidad del proceso", ha destacado.

"Los datos de matrícula de este último curso han demostrado la eficacia de la política pública de fomento del euskera. En este último 2025-2026, el número de personas adultas que se matricularon en algún euskaltegi para aprender euskera aumentó un 32%. Y, si tomamos solo los matriculados en el nivel inicial, A1, donde se garantizó la gratuidad, el aumento fue del 54 %", ha señalado.

La alcaldesa de Ansoáin, Marta Díez, en representación de las entidades locales ha reconocido el "gran esfuerzo que realizan, a través de los Servicios de Euskera de los ayuntamientos, para impulsar nuestra lengua".

Asimismo, ha incidido en que "es más importante que nunca impulsar el conocimiento y el aprendizaje del euskera entre las personas adultas. Estoy convencida de que el conocimiento del euskera enriquece la vida de cada una de ellas, de cada una de nosotras. Tanto en las relaciones personales como en la comunicación en general. Por eso, como entidades locales, seguiremos apoyando a aquellas personas que quieran aprender euskera, y seguiremos apostando por iniciativas y programas que impulsen nuestra lengua. Es por ello que quiero enviar un mensaje claro de ánimo a la ciudadanía navarra para que aprenda euskera. Es nuestra lengua y merece la pena".

En nombre de los centros de iniciativa social para la enseñanza del euskera, la representante de los euskaltegis de IKA, Aitziber Garralda, ha animado a la ciudadanía a acudir a los euskaltegis que encuentren cerca de sus domicilios o lugares de trabajo. Ha llamado a toda la ciudadanía que no sabe euskera para que en octubre de este año comience a aprenderla.

Garralda ha recordado que en los euskaltegis "tendrán la oportunidad de aprender a hablar hablando, a través de una metodología comunicativa que les capacite para vivir en nuestra lengua en el día a día, con la ayuda de profesores experimentados y en un ambiente agradable".

PLATAFORMA INGURA

La vicepresidenta Ollo ha destacado la labor del Gobierno en el desarrollo de la plataforma digital pública INGURA, donde ya es posible realizar los niveles A1, A2 y B1.

La plataforma INGURA se ha desarrollado gracias al proyecto EUSGUNEAK, en el que participan el Gobierno Vasco, mediante la Viceconsejería de Política Lingüística y HABE; la Oficina Pública de la Lengua Vasca del País Vasco francés; y el Gobierno de Navarra, mediante Euskarabidea. El proyecto ha sido cofinanciado en un 65% por la Unión Europea a través de la convocatoria para promover el desarrollo sostenible transfronterizo AFOMEF-POCTEFA del Programa Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027).

En palabras del director gerente de Euskarabidea, Javier Arakama, fueron cerca de 5.800 las personas que en optaron por aprender euskera en los euskaltegis y centros de Navarra el curso 2025-2026, "continuando con la línea ascendente de los últimos años". El objetivo del Gobierno de Navarra, según ha subrayado Arakama, es que el número de personas que se animan a aprender euskera siga en aumento, por lo que continuarán tomando medidas para "atraer al euskera tanto a la población local como a aquellas personas recién llegadas a la Comunidad foral".

En los presupuestos de este año, tal y como ha expuesto Arakama, se han previsto 2.800.000 euros en la convocatoria de subvenciones a las entidades sociales o euskaltegis; y 1.286.000 euros en subvenciones para personas adultas que aprendan euskera, algo más del doble que el año pasado. A estas ayudas que concede el Gobierno de Navarra, se pueden sumar las otorgadas por las entidades locales.

AYUDAS PARA EL NUEVO CURSO, HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE

Con esta nueva campaña, se han presentado los avances realizados el último año. En este sentido, el próximo curso escolar, los alumnos de euskera de los cursos A1 y A2 podrán recibir el 100% del gasto de matrícula. En el resto de niveles, se podrán recibir subvenciones de hasta 475 euros para cursos presenciales, que serán compatibles con las ayudas que otorguen las entidades locales. El plazo para solicitar las subvenciones para aprender euskera en el curso 2026-2027 estará abierto desde el 1 de septiembre hasta el 3 de noviembre.

También el personal de la Administración pública podrá acceder a estas ayudas generales. Además de las ayudas específicas que tenían hasta ahora, se subvencionarán las diferentes modalidades de cursos de euskera, como los de corta duración o barnetegis familiares.

El abono de la ayuda se realizará en dos plazos, en diciembre y al final del curso escolar.