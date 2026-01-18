El Gobierno de Navarra organiza una jornada informativa sobre el yacimiento de La Custodia y su protección como BIC

Archivo - Yacimiento de La Custodia. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, en colaboración con el Ayuntamiento de Viana, ha programado para el próximo jueves 22 de enero una jornada de información pública destinada a dar a conocer los valores del yacimiento de La Custodia, la importancia de su delimitación y los motivos de su protección.

La sesión, que comenzará a las 18.00 horas en la Sala de Cultura Navarro Villoslada, tiene como objetivo principal que la ciudadanía "pueda profundizar en el conocimiento de este enclave arqueológico excepcional". Asimismo, la jornada está especialmente diseñada para que las personas propietarias y aquellas directamente interesadas en el procedimiento puedan recibir información específica sobre el alcance jurídico del expediente y solventar las dudas técnicas o legales que pudieran plantearse en relación con el mismo.

La apertura de la jornada contará con la intervención del Director General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, quien presentará la iniciativa junto a representantes del Ayuntamiento de Viana.

Seguidamente, el profesor Javier Armendáriz Martija, catedrático de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), ofrecerá la ponencia titulada 'La Custodia. El yacimiento y su importancia histórica'. En su intervención, el experto analizará la relevancia de este asentamiento para el conocimiento del final de la Edad del Hierro y el proceso de Romanización en el territorio.

En segundo lugar, Jesús Sesma Sesma, jefe de la Sección de Registro, Bienes Muebles y Arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico, intervendrá con la charla 'La Custodia de Viana como Bien de Interés Cultural. Marco legal para su protección'. En ella explicará el significado jurídico de la figura de Bien de Interés Cultural (BIC), el procedimiento administrativo que se está siguiendo y las repercusiones prácticas que esta protección conlleva sobre los terrenos y los sectores afectados.

Ambas presentaciones tendrán una duración aproximada de 30 minutos cada una. Tras las exposiciones, se abrirá un turno de preguntas y dudas para que todos los asistentes e interesados puedan dialogar con los técnicos y expertos. La entrada será libre hasta completar aforo.

El yacimiento de La Custodia es uno de los referentes arqueológicos más importantes de la zona, cuya protección como Bien de Interés Cultural busca "garantizar la conservación de su legado para las generaciones futuras".