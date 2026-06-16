El Gobierno de Navarra participa este jueves en un simulacro en la Presa de Añarbe

Vista aérea del embalse de Añarbe en Goizueta - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Interior, participará este jueves, 18 de junio, en un simulacro que tendrá lugar en la Presa de Añarbe por el que se activarán las cuatro sirenas de aviso a la población por riesgo de rotura de presa alrededor de la zona de Arranbide en Goizueta, Benta Berri en Arano y Ugaldetxo, en Hernani.

Este tendrá lugar entre las 9 y las 13 del jueves. Esto coincide con el final de la implantación del Plan de Emergencias de la presa, que ha supuesto "el despliegue de todos los elementos necesarios para responder ante una eventual emergencia en la infraestructura hidráulica".

El ejercicio contemplará distintas situaciones que puedan comprometer la seguridad de la infraestructura, como avenidas, seísmos, fallos en el suministro eléctrico, filtraciones, actos de sabotaje o vandalismo, rotura de compuertas o válvulas, entre otras.

Así, el simulacro consistirá en la activación progresiva de los tres escenarios definidos en el plan: la existencia de peligro de avería grave o de rotura de la presa que pueden solventarse con seguridad; un peligro de rotura que no puede asegurarse con certeza que pueda ser controlado y, por último, un escenario de rotura con probabilidad alta o ya iniciada. Esto culminará con la activación de las sirenas de aviso.

Para este simulacro no se movilizarán recursos operativos, excepto patrullas de la Policía Foral y de la Policía Local de Hernani, que supervisarán el correcto funcionamiento de la señal acústica y atenderán posibles consultas de la ciudadanía durante el desarrollo del ejercicio.

El objetivo principal de este ejercicio es la comprobación de la eficacia del sistema de alerta de la presa, verificando la cobertura acústica de las sirenas en las zonas potencialmente afectadas y midiendo sus niveles sonoros en puntos de control.

Asimismo, se evaluará el sistema de gestión de emergencias, las redundancias de comunicación con el centro de control y la correcta activación de los procedimientos del Plan de Emergencia, incluyendo la gestión de mensajes y el registro de incidencias.

La implantación del plan ha incluido la distribución puerta a puerta de información a la población potencialmente afectada por una eventual evacuación en las zonas de riesgo de inundación, destinatarias del sistema de avisos mediante sirenas.

Asimismo, se han celebrado reuniones de coordinación con los servicios de emergencia de los municipios ribereños de la cuenca del Urumea (Goizueta, Arano, Hernani, Astigarraga y San Sebastián).

El proceso ha sido coordinado por el Comité de Implantación, liderado por Aguas del Añarbe, con la participación de las unidades de coordinación de emergencias del Gobierno de Navarra y del Gobierno Vasco, el Servicio de Protección Civil de ambas comunidades y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

Todas las entidades implicadas han subrayado "la importancia de este tipo de ejercicios para mejorar la coordinación interadministrativa, reforzar la seguridad del territorio y mantener a la población informada y preparada ante la eventual materialización de una situación de emergencia".